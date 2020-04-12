CBS News – церкви в США нашли необычные способы празднования Пасхи

12.04.2020, 0:40, Новости дня

На фоне распространения коронавируса в большинстве церквей США празднование Пасхи пройдёт онлайн или без прихожан, пишет CBS News. Тем не менее, некоторые церкви не намерены закрывать свои двери для верующих или ищут необычные способы празднования, например проведение службы на автостоянке.

В Страстную пятницу Папа Римский Франциск совершил традиционный Крестный ход на площади Святого Петра перед значительно меньшим числом верующих, чем обычно. Во время мессы на Страстной неделе Папа Римский назвал медицинских работников «святыми с соседнего двора». Множество из двух миллиардов христиан по всему миру отпраздную Пасху не так как раньше и из дома. А в Кентукки, по словам губернатора, если вы захотите пойти в церковь, номер вашего автомобиля запишут, и вы отправитесь на карантин.Мирея Виллареал с репортажем о том, какие меры принимают в других штатах.

ДОН ВОМБЛ, пастор: Люди ищут ответы, они ищут мир.

На фоне пандемии двери церкви Fountains Fellowship Church закрыты. Пастор Дон Вомбл провёл службу на автостоянке и сделает то же самое в пасхальное воскресенье.

МИРЕЯ ВИЛЛАРЕАЛ, корреспондент CBS News: Вставал ли вообще вопрос, будете ли вы проводить службу?

ДОН ВОМБЛ: Да, вопрос о проведении службы вставал, потому что нам нужна связь с Богом и связь друг с другом. Так что, да, это вызов.

Но ограничения на религиозные собрания вызвали политические волнения в Канзасе. Законодательное собрание под контролем Республиканской партии отменило указ губернатора, представляющего Демократическую партию, о запрете религиозных служб с участием более десяти человек. Сейчас она ведёт с ними судебную тяжбу.

ЛОРА КЕЛЛИ, губернатор Канзаса: У нас нет времени на политические игры в разгар пандемии.

По всей стране из 43 штатов, которые издали указы, предписывающие оставаться дома, по крайней мере 18 штатов сочли посещение мест проведения богослужений или поездки до этих мест и обратно крайней необходимостью.

В этой церкви в штате Джорджия заявили, что не собираются подчиняться указу, предписывающему оставаться дома, наряду с небольшим количеством церквей, которые будут отрыты на Пасху. В некоторых штатах неповиновение привело к арестам пасторов.

Тем не менее, в большинстве церквей по всей стране празднование Пасхи пройдёт онлайн или без прихожан.

ТИМОТИ ДОЛАН, епископ Римско-Католической церкви: Нам вас очень не хватает, но мы делаем всё, что в наших силах.

И пастор Вомбл согласен со мнением епископа.

ДОН ВОМБЛ: Потому что Дух, которого Бог даровал нам, не заставляет нас испытывать страх, но он — источник силы, любви и самообладания.

Мирея Виллареал, CBS News, Форт-Уорт, Техас.

Дата выхода в эфир 10 апреля 2020 года.