Эксперты – в условиях пандемии не хватало ещё новой гонки ядерных вооружений

12.04.2020, 0:40, Новости дня

Штаты не успеют уже договориться о новом соглашении по контролю за ядерным оружием, которое включало бы и Россию, и Китай, пишут эксперты по ядерной безопасности в своей статье на сайте Just Security. Поэтому, по их словам, администрации Трампа нужно продлевать СНВ-III на пять лет, за которые они смогут согласовать новые меры.



Reuters

Распространение коронавируса подчёркивает, чего стоит «халатность и пренебрежение» администрации Трампа перед лицом серьёзных угроз, которые висят над Америкой, пишут политологи, которые занимаются вопросами ядерного разоружения, Кингстон Рейф и Шэннон Бьюгос в своей статье для сайта Just Security. По их словам, такой же подход сегодня у американских властей и к другим транснациональным угрозам, включая возможность возникновения конфликта на Европейском континенте и угрозу ядерного оружия.

Они критикуют администрацию Трампа за идею о выходе из Договора по открытому небу, а также напоминают, что всего через 10 месяцев истекает срок действия Договора СНВ-III. На данный момент это единственное соглашение, которое ограничивает крупнейшие ядерные арсеналы в мире. Однако американская администрация продолжает противодействовать попыткам РФ продлить действие этого договора ещё на пять лет. Вместо этого Вашингтон хочет новое соглашение, в котором бы помимо РФ участвовал и Китай.

Как отмечают авторы статьи, шансы на то, что такого договора удастся добиться, были мизерными и до эпидемии, а теперь их и вовсе нет. Так, о договоре с Китаем Трамп заявил ещё год назад, но до сих пор нет даже чего-то похожего на канву такого соглашения. Тем более Китай, у которого ядерные арсеналы гораздо меньше, чем у США или России, не раз говорил, что участвовать в подобном договоре не собирается, а Москва не станет его уговаривать.

Даже если бы Китай был заинтересован, то переговоры такого рода были бы сложными и заняли бы немало времени. И России, например, понадобились бы ещё месяцы на технические процедуры. Между тем, во время пандемии практически все дипломатические встречи и переговоры отложены, так что даже на стандартные инспекции, необходимые для соглашения, нет времени и возможностей. Так что продление прежнеuо договора даст дополнительные пять лет для согласования более амбициозного пакета мер.

При этом эксперты Брукингского института недавно писали, что вирус подчёркивает, как важно, чтобы противники вели сотрудничество в тех сферах, где их интересы совпадают, пусть даже в других областях они категорически разные.

Авторы статьи настаивают, что миру нельзя сейчас утратить последнее препятствие, которое не даёт развиться масштабной гонке вооружений. Тем более, чтобы продлить договор, Трампу даже не нужно спрашивать сенат, достаточно обменяться с Россией простыми дипломатическими нотами.

Если договор продлить, то для США это сулит массу выгоды, уверены авторы статьи. Так, российские арсеналы будут ограничены ближайшие пять лет, а Вашингтон будет обладать информацией о российских стратегических силах. Американским военным будет проще всё планировать, потому что не нужно будет рассчитывать худший сценарий, и не нужно будет выделять деньги на подготовку к нему. Эти деньги можно будет перенаправить на более важные нужды, в том числе в сфере здравоохранения.

Те, кто выступает против продления СНВ-III, уверяют, что у Штатов ещё достаточно времени и что такое ожидание даёт им рычаги давления, чтобы РФ и Китай сели за стол переговоров по новому договору. Но не факт, что это случится, а «СНВ-III слишком важен, чтобы проиграть его в покер с высокими ставками с Россией и Китаем», пишут авторы статьи.



Они согласны, что вопрос о новом соглашении должен быть главным условием на переговорах с Россией и Китаем. «В то время как мир готовится к долгой борьбе против пандемии коронавируса, сохранение СНВ-III — это лучший вариант, который есть у Трампа на данный момент, чтобы сократить риски нестабильности и небезопасности, которые представляют собой всё ещё раздутые и опасные ядерные арсеналы США и России», — делают вывод авторы статьи на сайте Just Security.