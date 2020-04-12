 

Мнение: Население не прочувствовало ответственность

12.04.2020, 0:25, Разное

Министр здравоохранения о дальнейшем развитии эпидемии.

«Мы видим, что население, к сожалению, не прочувствовало всю ответственность и всю полноту мер, которые нужно соблюдать для себя, и, к сожалению, пока мы видим, что в глобальном масштабе у населения России нет общего осмысления ситуации» (с) Мурашко

Своеобразное признание, которое можно трактовать как фактический провал кампании по информированию населения и донесению до граждан всей остроты проблемы. Но разумеется проще свалить на население.
По его словам, при текущих тенденциях, пик эпидемии может произойти как в ближайший месяц, так и летом. Достаточно абстрактные сроки получаются.

PS. По Крыму появились новые заболевшие + согласно оф.статистике, по сравнению с прошлым годом на 70% выросло число заболевших внебольничными пневмониями. Ожидается дальнейшее закручивание гаек по Крыму, а там и Севастополь недалеко.
PS2. Также стоит отметить, что согласно заявлению Роспотребнадзора https://tass.ru/obschestvo/8219497, даже те, кто переболел и выздоровел, продолжают быть заразными еще до 5 недель.

Источник: Colonel Cassad



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