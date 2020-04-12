Кушать подано, возьмите за дверью

12.04.2020, 0:23, Разное

Еду на дом москвичам доставляют теперь двумя способами: как раньше и бесконтактным.

По подсчетам Федерации рестораторов и отельеров, выручка ресторанов в конце месяца упала на 80‒90%. На большинстве заведений вывеска: «Временно закрыто». Те, что работают, вынуждены приспосабливаться к новым условиям. Вариантов, собственно, не так много. Основной — доставка. На нее переходят даже те, кто доставкой раньше не занимался вовсе. Сетевым ресторанам и кафе выжить легче, хотя само слово «легче» звучит сегодня как-то не очень уместно. У несетевых — своя история.

Фото: РИА Новости

Небольшая семейная пиццерия в районе Митино на северо-западе Москвы: за три (без малого) года работы здесь сложился свой круг постоянных посетителей. Они приходят в кафе не только поесть, но и пообщаться. Что важнее? А с уверенностью и не скажешь. Держат пиццерию Наталья и Сергей — семейная пара москвичей. «И швец, и жнец…» — это про них. Работают и на кассе, и на доставке, и на приеме заказов. Это, помимо бухгалтерии, ведение документации и непосредственно руководства.

В какой-то момент им даже пришлось заняться изготовлением защитных масок из вискозных полотенец. Купить сразу не удалось, а обеспечить персонал надо было. Доставку пиццерия осуществляла и в докоронавирусные времена. Но сегодня это основной формат работы. Плюс небольшой объем самовывоза. В таких условиях говорить о прежних оборотах не приходится.

«Постоянные клиенты, конечно, заказывают и сегодня, — рассказывает Наталья. — Им как нравилась наша еда, так и нравится. Но отток денег произошел. Люди в нашем случае хотят общения, поэтому им важно прийти самим. Раньше, как было: человек забегает к нам выпить пива, а в это время готовится пицца. Она вкусно пахнет, аромат по всему помещению, человек тут же заказывает. Съедает здесь и еще домой берет. Доставка прежних объемов пока не покрывает. За день может быть 15 заказов, а может — всего 4. Такие сейчас качели, прям руки иной раз опускаются».

Средний чек заказа в марте — 1,5 тысячи рублей. В выходные, хотя сегодня это понятие относительное, дела обстоят получше. Иной раз доставку оформят и до 20 человек. Поэтому пять дней в неделю повара работают по одному, а в пятницу, субботу и воскресенье выходят уже оба.

— С доставкой справляетесь?

— У одного из наших доставщиков, когда началась вся эта история с вирусом, жена конкретно воспротивилась. А именно: он развозил на своей машине. Мы на него и рассчитывали, и очень просили остаться. Да и брать кого-то со стороны — не лучшее время. В итоге человек все-таки вышел. Ну вот смотрите сами: в удачный день его заработок доходит до 2–2,5 тысячи. Совсем неплохо, особенно если учесть, что на сегодня это его единственная работа. Очень помогло, когда агрегатор (часть заказов пиццерии реализует мобильная платформа для доставки еды. — О. П.) пошел нам навстречу и снизил свой процент. Через них теперь даже выгоднее работать.

— Поставщики вас не подводят, все-таки ситуация далека от нормы?

— Ожидать можно всякое. Но пока у нас только перебор был, вместо 4 кг рыбы привезли неожиданно 10. Ошиблись. А мы подумали: да и ладно, возьмем. Все равно ведь замороженная хранится. Тем более что работаем с отсроченными платежами.

— А что с самовывозом?

— Тоже работает. Но в помещение никто не заходит, наш работник сам выносит заказ. А при доставке отдаем из рук в руки, как обычно. Такого, чтобы просили оставить за дверью, не было пока. Никто из клиентов не паникует, это нам сами курьеры говорят.

— Сколько у вас курьер сегодня получает?

— Платим 150 рублей за шаговую доставку, 200 — если надо ехать. На чай меньше 50 рублей никогда не оставляют, случается и 100, и 400. Правда, был недавно один клиент… Относила заказ сама, заранее подготовила сдачу. Так он забрал все до копейки.

— Состояние работников контролируете?

— А как же! У меня и раньше так было: если только кашлянет кто-то, сразу выгоняю на больничный сама. Повариха даже обиделась как-то.

К. — доставщик в крупной сети ресторанов японской кухни. Полное имя просил не называть. Еще совсем недавно работал таксистом, но с началом пандемии место потерял. Желающих ехать оказалось в какой-то момент гораздо меньше, чем готовых везти. Зато наличие автомобиля помогло при устройстве на новую работу.

— Это ваша машина?

— Нет, брата. Он уехал домой на время эпидемии, мы сами не из Москвы. А машину вот мне оставил.

— Что от вас требовалось при приеме на курьерскую работу?

— Медкнижка требовалась. У меня была она, и все необходимые прививки тоже были. Но все равно пришлось медосмотр проходить полностью: флюорографию, кровь сдавал.

— Какой-то медицинский контроль непосредственно на работе есть?

— Температуру меряют каждый раз, как на работу приходим, и потом еще каждые три часа. Ну маски, перчатки обязательно. Когда выкидываем, требуют сначала в пакет положить. Сам я не снимаю маску, пока не выйду из подъезда.

— Заказов много у вас?

— Вчера работал полдня, отвез восемь заказов. Много это или мало — не знаю… Просто я не в курсе, сколько у других доставщиков и сколько их вообще работает. У нас ведь большинство ресторанов закрыто. Ну мне так сказали. Сам вчера и сегодня работал с десяти утра и до девяти вечера.

— Пообедать получается?

— Да, обедаем, как положено.

— Клиенты как теперь заказ принимают? В вашем приложении я видела новый пункт «оставить у двери».

— Из рук в руки не берут совсем. Только бесконтактно. Ставим сумку с заказом около двери и уходим.

Фото: РИА Новости

— А если заберет не тот, кто заказывал?

— Да нет, мы же звоним, люди уже готовы принять. Правда, у меня была одна тема: я оставил пакет с заказом и уже спускаться начал по лестнице (в лифте стараюсь не ездить сейчас). А из квартиры соседней вышла гражданка с собакой. И собака начала лаять.

— Вы думаете, собаки интересуются роллами и суши?

— А кто их знает (смеется). Но я поднялся, проверил.

Совсем недавно на Facebook появился оптимистичный пост, автор которого делился нечаянной радостью. До прихода пандемии он работал в крупном и очень известном ресторане официантом. Когда заведение вынужденно закрылось, начал искать альтернативу. И ведь повезло: буквально сразу устроился доставщиком в сеть магазинов-кафе. Счастлив безмерно. Пост набрал огромное количество откликов. Основной их посыл —«как же хорошо, что не всем вокруг плохо»!

Ольга Путилова

Новая газета