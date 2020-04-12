ИИ способен определить риск диабета

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12.04.2020, 0:06, Новости дня

Во время нового исследования японскими учеными был разработан новый тип искусственного интеллекта, который способен прогнозировать развитие диабета.

По словам ученых, использование машинного обучения позволяет с высокой точностью определять группы высокого риска пациентов, у которых в будущем возникнет диабет. Эксперты отмечают, что такой способ лучше существующих оценок риска. Во время эксперимента искусственный интеллект смог спрогнозировать возникновение диабета с точностью в 94,9%. Во время исследования новый тип искусственного интеллекта выявил 4696 пациентов с диабетом.

По мнению специалистов, подобный способ уменьшит частоту посещений медицинских работников и в будущем предотвратит возникновение диабета.



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