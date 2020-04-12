Роботизированный метод лечения заболеваний преодолевает защиту иммунной системы организма

12.04.2020, 0:06, Новости дня

Ученым удалось создать микророботов, которые способны доставлять лекарства к клеткам определенного органа человека.

По мнению ученых, такой способ повышает эффективность лечения и снижает негативное влияние препаратов на клетки и ткани здоровых органов человеческого организма. Специалисты отмечают, чтобы микроскопические биороботы могли успешно преодолевать иммунный барьер организма, они должны обладать возможностью свободного перемещения по биологическим жидкостям организма. Такой метод позволит доставлять лекарственный препарат успешно и в необходимой дозе.

Для перемещения лечебных микробиороботов по организму эксперты использовали особую систему управления, которая основана на магнитных и звуковых импульсах.