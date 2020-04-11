Саакашвили – Труханову: Хватить врать! Я тебе не позволю убить Одессу

11.04.2020, 23:55, Новости дня

Одессу “убивают”, заявил 9 апреля в Facebook бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который проживает в этом городе.

“В самом сердце Одессы рухнул дом – памятник архитектуры. Чудом не погибли люди, которые проходили мимо. Чудом закрыта на карантин начальная школа, которая находится через двор – на этой улице всегда полно и детей, и родителей. Сколько еще домов должно рухнуть, сгореть, погибнуть, чтобы одесситы, наконец, увидели, что Одессу целенаправленно убивают?! Уже нет Аркадии, уже нет склонов, уже нет практически ничего, а воровитая мразь, которая мертвой хваткой вцепилась в горло этому прекрасному городу, все не отпускает!” – написал Саакашвили.

Он обратился к мэру Одессы Геннадию Труханову.

“Гена, хватить врать! Я тебе не позволю убить Одессу!” – заявил экс-президент.

По словам Саакашвили, он “в жизни не слышал ничего более подлого и лицемерного”, чем заявление Труханова, что все памятники архитектуры в городе нужно передать в ведение городской власти, “которая и будет их спасать”.

Обрушившееся здание политик назвал “очередным памятником халатности, воровства и цинизма”.

https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/videos/2596402790574221/

Саакашвили после принятия украинского гражданства занимал должность главы Одесской облгосадминистрации. В 2019 году, снова вернувшись в страну, он поселился в Одессе.