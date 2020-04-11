Военная полиция задержала двух мужчин в аэропорту Амстердама. Один из них заряжал ружье в поезде

11.04.2020, 23:55, Новости дня

Военная полиция Нидерландов сняла с поезда в аэропорту Схипхол (Амстердам) вооруженного мужчину и его попутчика. Об этом сообщает нидерландское издание NOS.

Как рассказали в полиции, на единый номер экстренных служб 112 поступила информация, что в поезде, следующем в Схипхол, мужчина заряжает ружье. Прибывший в аэропорт спецотряд задержал вооруженного мужчину и его попутчика.

Правоохранители заявили, что мужчины задержаны “для дальнейшего расследования”. Никаких дополнительных сведений военная полиция не предоставила.