Военная полиция задержала двух мужчин в аэропорту Амстердама. Один из них заряжал ружье в поезде
11.04.2020, 23:55, Новости дня
Военная полиция Нидерландов сняла с поезда в аэропорту Схипхол (Амстердам) вооруженного мужчину и его попутчика. Об этом сообщает нидерландское издание NOS.
Как рассказали в полиции, на единый номер экстренных служб 112 поступила информация, что в поезде, следующем в Схипхол, мужчина заряжает ружье. Прибывший в аэропорт спецотряд задержал вооруженного мужчину и его попутчика.
Правоохранители заявили, что мужчины задержаны “для дальнейшего расследования”. Никаких дополнительных сведений военная полиция не предоставила.
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