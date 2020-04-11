Криклий: Думаю, в этом году мы сделаем цифровую революцию

11.04.2020, 23:55, Новости дня

В этом году в Украине может быть введен единый электронный билет на все виды транспорта: железнодорожный, общественный и авиационный. В интервью “Радіо Свобода” министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий назвал готовящиеся изменения “цифровой революцией”.

“Думаю, что в этом году мы сделаем такую цифровую революцию. Единый электронный билет [позволит] упростить перемещение между различными видами транспорта. Начнем мы, конечно, с себя. Мы сможем при этом авиацию, железную дорогу объединить. В том числе уже с некоторыми городскими органами власти отрабатываем возможность объединения этого с их электронными билетами”, – сказал министр, уточнив, что прежде всего речь идет о Киеве.

С единым билетом, добавил Криклий, можно будет “из другого города приехать на железной дороге, затем [пересесть на] общественный транспорт, доехать до аэропорта и на самолете куда-то улететь”.

“Это существенно, конечно, упрощает планирование, логистику. Собственно, не потеряете тогда билет. Потому что все это в электронном формате всегда можно восстановить. И трудно потерять”, – заключил он.

Точных сроков внедрения единых электронных билетов Криклий не назвал. 9 апреля пресс-служба Министерства инфраструктуры сообщала, что это может произойти после отмены карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса.