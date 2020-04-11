“Арсенал” хочет 25 млн евро за Мхитаряна, “Рома” планирует продлить аренду

11.04.2020, 23:54, Новости дня

Итальянский футбольный клуб "Рома" текущим летом планирует продлить аренду армянского полузащитника Генриха Мхитаряна, права на которого принадлежат лондонскому "Арсеналу".

"Канониры" же хотят продать футболиста, при этом планируют выручить на продаже игрока не менее 25 миллионов евро, сообщает Calciomercato. По информации издания, лондонцы уже отклонили ряд предложений по трансферу 31-летнего полузащитника.

Мхитарян стал игроком "Арсенала", перейдя из "Манчестер Юнайтед" летом 2018 года. Также выступал за дортмундскую "Боруссию" и донецкий "Шахтер". Генрих в текущем сезоне в составе "Ромы" принял участие в 17 играх во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи.