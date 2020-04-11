Рустам Солнцев подверг критике обвинившую Павла Прилучного в избиениях Агату Муцениеце

11.04.2020, 23:53, Разное

Недавно известный шоумен Рустам Солнцев в эксклюзивном интервью интернет-изданию Newinform.com подверг критике жалобы актрисы Агаты Муцениеце на побои со стороны её супруга Павла Прилучного. Знаменитость назвал подобные откровения телезвезды “воем о домашнем насилии”.

Темой беседы Рустама Солнцева с репортерами стало видеобращение Агаты Муцениеце, недавно опубликованное ею в Instagram. В нем сообщалось, что супруг красавицы актер Павел Прилучный под влиянием спиртных напитков избил её и выгнал из дома вместе с детьми. Такая информация, по мнению Солнцева, не должна была размещаться в соцсетях, а если побои действительно имели место – необходимо было обращаться в полицию. Шоумен заявил, что ему жаль женщин, подвергающихся домашнему насилию, однако в данной ситуации он видит скорее некую “постанову” со стороны артистки.

Также бывший участник телешоу “Дом 2” упомянул, что родоначальниками такого “воя о домашнем насилии” являются другие, не менее известные звезды шоу-бизнеса певица Рита Дакота и телеведущая Ольга Бузова, которые тоже в свое время стремились спровоцировать сочувствие своих поклонников посредством публикаций в соцсетях. “Все смеются, издеваются. И у меня такое же желание – издеваться и смеяться”, – резюмировал свое мнение Рустам Солнцев.