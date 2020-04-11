США и «Талибан» обсудили пути снижения насилия в Афганистане

11.04.2020, 23:42, Новости дня

Командующий силами США в Афганистане встретился с лидерами военизированного движения «Талибан» в рамках двустороннего соглашения о начале мирного процесса, чтобы обсудить пути снижения насилия в стране. Об этом сообщили в субботу обе стороны.

Сухаил Шахин, официальный представитель талибов написал в Твиттере о встрече с американским генералом Скоттом Миллером, который также командует миссией НАТО по поддержке невоенных решений в стране. По словам Шахина, встреча состоялась в пятницу вечером в столице Катара – Дохе.

Представитель «Талибана» сообщил, что в ходе переговоров обсуждались детали реализации соглашения между США и талибами, подписанное 29 февраля в Дохе с целью положить конец войне в Афганистане. Речь, в том числе, зашла о нарушениях соглашения, в частности, о ночных рейдах в районах, где не идут боевые действия. Шахин заявил, что талибы «призвали [американских военных] прекратить подобные нападения».

В недавнем заявлении американские военные отвергли обвинения повстанцев в нарушениях, отметив, что соглашение позволяет иностранным войскам защищать афганские силы безопасности в случае нападения талибов.

«На встрече шла речь о необходимости уменьшить насилие», – сообщил «Голосу Америки» представитель Вооруженных сил США.

Соглашение обязывает боевиков «Талибана» не нападать на иностранные силы под командованием США, которые обязались постепенно выйти из Афганистана к июлю 2021 года в обмен на гарантии, данные талибами.