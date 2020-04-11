 

Ученые превратили структуру коронавиуруса в музыку

11.04.2020, 23:40, Разное

Ученые превратили последовательность аминокислот важнейшего белка нового коронавируса в музыку, рассказывает журнал Science. Мелодия белка должна помочь найти его уязвимые места.

Исследователи из Массачусетского технологического института озвучили самый известный белок нового коронавируса – S-белок (spike proteine). С его помощью вирус присоединяется к клеткам человека, именно против него должна в будущем действовать одна из перспективных вакцин против COVID-19.

Каждой аминокислоте этого белка ученые присвоили определенную ноту при помощи методики сонификации. Далее они проиграли его в специальной программе. Длительность и громкость нот отражают другие параметры белка – способность скручиваться в спираль и собираться в третичную структуру.

Ученые потратили время на озвучивание S-белка не из праздного интереса. «Новый формат помогает ученым находить участки белка, с которыми могут связываться антитела или белки, – просто путем обнаружения определенных музыкальных последовательностей, которые соответствуют таким участкам», – информирует Science. Ученые назвали этот метод более быстрым и интуитивным по сравнению с, например, молекулярным моделированием. Они предполагают, что сравнительное прослушивание сонифицированных молекул со временем поможет найти лекарство против коронавируса.

Выбор инструментов (японский щипковый инструмент кото, колокольчики и флейты) зависел от личных вкусов ученых. Звук кото, указывает Science, может успокаивать людей в тяжелые периоды жизни.

 

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