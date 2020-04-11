 

В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями

11.04.2020, 23:30, Новости дня

В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями, среди которых гипертония, сахарный диабет, кардиомиопатия, последствия инфаркта, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«В Москве скончались 14 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Среди умерших – пациенты от 52 до 82 лет. Все пациенты имели сопутствующие заболевания. Среди них – гипертония, сахарный диабет, кардиомиопатия, последствия инфаркта», –  приводит сообщение штаба ТАСС.

Согласно последним данным, число вирус-положительных в мире почти достигло 1,7 млн человек, свыше 100 тыс. заболевших умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 13 тыс. 584 случая заражения, выздоровели 1 045 человек, умерли 106, из них 72 человека – в Москве.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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