Мнение: «Это не тебе дали год и девять месяцев. Это нам дали год и девять месяцев…»

11.04.2020, 23:29, Разное

Коронавирус притормозил выкладывание дневниковых записей 10-летней давности, когда я находился в колонии. Но коронавирус коронавирусом, а жизнь продолжается. Возвращаюсь к воспоминаниям дней давно минувших…

Продолжение. Начало здесь

12 марта 2010 года (пятница)

Загидуллиной вернули кассационную жалобу на постановление Мамадышского районного суда об отказе в УДО (условно досрочном освобождении).

Вернули на том основании, что оно, якобы, поздно подано. При этом суд не стал выносить постановления об отказе в принятии кассационной жалобы. Но самое большое свинство суда в том, что кассационная жалоба была зарегистрирована Мамадышским судом 18 февраля. И двадцать дней пролежало вообще без движения.

А ведь жалоба была подана вовремя! Суд состоялся 4 февраля, жалобу я подготовил чуть ли не на следующий день. Скорее всего, суд понял, что принял сомнительное решение, отказав в УДО женщине, освобождение которой поддерживал и прокурор, и администрация ФБУ КП-17. И что социальная справедливость, предусмотренная «целями наказания» (статья 43 УК РФ) восстановлена с перебором, после того как погибли мама и сестра женщины. Суд, видимо, понял, что переборщил, и не придумал ничего умнее, как просто отфутболить кассационную жалобу, чтобы она не попала в Верховный Суд Татарстана.

13 марта 2010 года (суббота)

Вызвали в дежурку. Оттуда направили к Райнуру Шамильевичу, заместителю начальника колонии, оставшегося за начальника, ушедшего в отпуск. Говорили и… о громкой музыке (кто-то настучал!), и о прогулке по территории колонии-поселения, и еще много о чем.

Говорили долго, нудно, бесполезно.

– Да уж, это не тебе дали год и девять месяцев. Это нам дали год и девять месяцев – тяжело вздохнул офицер в конце аудиенции.

Хорошо понимаю администрацию колонии. Они заложники то ли непрофессионализма, то ли сознательного игнорирования правовых норм… судебной системы Татарстана.

Есть юридическая норма, запрещающая направлять в колонии-поселения ВИЧ-инфицированных, больных туберкулёзом, гепатитом С. Между тем, в Дигитлях из 160 осужденных 21 ВИЧ-инфицированы. Восемнадцать женщин и трое мужиков. Ещё десяток – больных гепатитом С. Вот администрация и вынуждена игнорировать положения статьи 129 УИК РФ о свободном перемещении осужденных по территории колонии-поселения. Разреши ВИЧ-инфицированным свободное перемещение по всем Дигитлям, кто-нибудь может гарантировать, что и ВИЧ не начнет такое же «свободное перемещение»? Не только по Дигитлям, но и по всему Мамадышскому району? Вот и держат всех осужденных в загоне размером с футбольное поле под названием «жилая зона». Не спуская глаз с ВИЧ-инфицированных. А для пущего контроля заставляя всех ежечасно расписываться в «журнале учета».

На снимке: КП-17 со стороны свободы, фотография отсюда