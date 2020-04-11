Мнение: Убийство Мирославы Воронцовой

11.04.2020, 23:10, Разное

25-летняя Мирослава Воронцова убитая украинским беспилотником в Широкой Балке https://colonelcassad.livejournal.com/5779025.html.

За месяц на Донбассе ВСУ убили трех гражданских. Еще 11 получили ранения различной степени тяжести.

Все это происходит при "президенте мира" Зеленском, руки которого уже солидно покрыты кровью. В этом отношении его ныняшняя тесная дружба с Порошенко совсем не удивительна.