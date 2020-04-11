В Израиле создали вакцину против коронавируса

11.04.2020, 23:09, Разное

Специалистам из Израиля удалось создать вакцину от нового типа коронавируса. В настоящее время медицинский препарат проходит клиническое тестирование.

По словам представителей Миннауки страны, благодаря разработанному универсальному препарату, вероятно, удастся изменить нынешнюю ситуацию на планете. Изобрели его научные сотрудники исследовательского института MIGAL. В рамках первоначальной работы специалисты пытались создать вакцину против другого вида коронавируса, которым страдали курицы, но наработки привели к изобретению лекарства от Covid-19. Не исключается, что конечный вариант будет получен спустя несколько недель.

Стартовые клинические испытания показали хороший уровень производства антител. Несмотря на такой успех, вакцину могут запустить в массовое распространение только лишь после осуществления большого количества этапов тестирования. Правительство поручило врачам ускориться в данном направлении, учитывая немалую надобность в медицинском средстве. Как сейчас предполагается, через три месяца оно получит сертификатом безопасности.