Мнение: Токсичное решето

11.04.2020, 23:05, Разное

По большому счету решето и баги вредят только самому их хозяину.

Чем больше ваши баги и дырявей решето, тем меньше у вас продуктивных связей и меньше поток поля в вашу сторону, потому что люди пятятся от вас, отворачиваются, отстраняются.

Но есть одно но.

Люди дистанцируются, когда есть куда дистанцироваться.

Если дистанцироваться некуда, люди пытаются избавиться от вас.

Травля в коллективе связана, в основном, с багами того, кого травят. Травля – противоправная мера, это противозаконная коллективная агрессия, поэтому ее нужно пресекать, если вы руководитель или общественность. Но если травят вас, лучший способ пресечь травлю – это убрать самые жирные свои баги, свою Выскочку, за которую больше всего достается, свою Училку, своего Штурмана, свою Попрошайку и Ученицу. Когда вы перестанете бесить коллег, вас перестанут травить сообща. Но обычно баги тех, кого травят, растут как на дрожжах. Жертвы не желают “подчиняться”, поэтому все больше и больше лезут обидчиков учить, обвинять и доказывать что-то тем, кого они раздражают, кто не желает их слушать. Поэтому травля растет, пока руководство ее не прекратит.

Еще хуже дела обстоят, если ваши жирные баги и обильное решето распыляются в четырех стенах с родственниками или супругами.

Дистанцироваться им некуда, это их жилплощать и никто не собирается оставлять вам ее, как оставляют бомжу полвагона, прижавшись в другой угол, пока бомж вольготно растянулся на сиденье. В час пик бомжа просто выкинут из вагона. Если отойти подальше некуда, источник вони устраняют.

Самоизоляция – как раз такая ситуация, когда за баги все начинают огребать.

Обычно баги есть с обеих сторон, поэтому охаживают скалками друг друга.

Про то, чем бесят баги, понятно всем читателям блога. Вы все в письмах видите, как бесят баги, когда они велики.

Кто может выдержать Училку, которая чуть что встает сверху и начинает назидать?

Кто выдержит Штурмана, который то и дело командует, что второй должен делать и как он должен это делать?

Кто вытерпит Выскочку, которая все чужие достижения приписывает себе? А Попрошайку, которая все время жалуется партнеру на него же самого?

Человек с большим багом в тесном пространстве – это ядовитое насекомое. От него хочется спрятаться, а если некуда, приходится устранить источник яда.

Чтобы не сводить с ума домочадцев своим решетом, можно дать обет молчания. Особенно если из вашего рта как в той сказке все время вываливаются ядовитые змеи и тарантулы. Ваше молчание тоже будет раздражать, но куда меньше, чем ваши баги.

Отвечайте на вопросы по существу, а внутренним миром своим делитесь сдержанно и не пытайтесь влезать во внутренний мир партнера без приглашения. Дайте воздуха тем, кто вынужден находиться с вами вблизи. Не травите близких своими багами. Если же получится еще и кислые щи с лица стереть и следить за тем, чем вы пользуетесь и как за это платите, ваши границы существенно улучшатся, а значимость ваша вырастет.

Хорошие границы позволяют партнеру существовать рядом с вами комфортно.

Если партнеру рядом комфортно, значит ваши границы хороши.

Расскажу про вид решета, о котором не все знают и не понимают, насколько оно токсично.

Это решето, через которое вы изливаете в мир свои негативные переживания.

Вот это – реальная токсичность, которая превращает нахождение с вами в ад.

Вам может казаться, что вы имеете полное право выражать свои эмоции, опасения, предчувствия, боль и гнев.

Вы можете думать, что это лично ваша территория.

Но если вы открываете рот и озвучиваете, вы уже на общей территории.

Вы думаете, что если ваш негатив не касается напрямую вашего партнера, то вы не трогаете его границы.

Вы же просто рассуждаете вслух о том, что вас печалит.

Коронавирус задрал, мэр города гайки закручивает, начальство на работе дерьмо жует, коллеги тупеют, погода за окном бесит, деньги заканчиваются, доллар растет, америка достала, нефть дешевеет, олигархи страну ограбили, соседская собака замучила.

Много горестей у маленького человека, всех и не сосчитать, и все это его объективные беды и нужды.

Ему кажется, что это достаточное основание для того, чтобы изливать негатив на окружающих, которым даже уйти некуда от его поноса.

Это самый настоящий понос, если вы не можете избавиться от привычки постоянно огорчаться не про себя, а вслух.

Самое плохое, что такие люди-понос часто еще поддержки требуют.

Их токсичное решето другим следует не только терпеть, но и выражать свое сочувствие.

Будто всех этих других не касается коронавирус, доллар, нефть, будто они не слышат соседскую собаку или у них нет начальства.

Домочадцы в тех же самых условиях, но только еще и вынуждены расхлебывать чужой понос.

И вот что самое главное.

Когда человек слышит недовольную, раздраженную, гневную речь, он автоматически воспринимает ее, как обращенную к нему.

У него все напрягается внутри, он чувствует атаку на себя, приходит в боеготовность, если слышит брань.

Речь – это призыв, речь – вызов. Поэтому безучастно слушать, как некто ругается, пусть даже в воздух, очень трудно, почти невозможно.

Это умеют люди только с очень хорошими границами, те, границы которых подобны броне.

В этом смысле близость с хозяином токсичного решета в каком-то смысле даже полезна, можно натренировать границы.

Но у большинства людей границы далеки от того уровня, когда возможна такая тренировка.

Окружающие либо втягивают головы в плечи и страдают, либо кидаются возражать и утешать.

Вот эта вот “поддержка” – это вынужденный диалог, в который люди вступают под агрессивными щипцами, потому что не реагировать на такой стимул намного сложней, чем реагировать. Они реагируют как могут, но способа у большинства всего два: кормить корону, пытаясь задобрить, или спорить, что не все так плохо. Кормление короны изнуряет кормильца, а нытику дает положительное подкрепление. А споры заставляют его распахнуть решето еще больше. То есть в любом случае эффект поощрительный, стимулирующий, увеличивающий проблему, а не решающий ее.

Уменьшить токсичное решето можно иначе.

Если ваши границы не позволяют совсем абстрагироваться и загородиться стеклянной стеной, оставаясь спокойным, можно отвечать.

Лучше всего “то ли еще будет”.

Две реакции хороши: “выходит что так” и “это еще цветочки”.

Все плохо, но будет хуже во много раз. Только это пресекает чужой негатив.

Главное, чтобы вы сами понимали, что это защитная мера, а не ваше серьезное мнение.

– За месяц на карантине без кислорода мы станем больными людьми.

– Если доживем.

– Когда карантин кончится, мы обнищаем.

– Думаешь, он кончится?

– Мы все заболеем.

– И умрем.

Лучше всего, если любитель негативных излияний не заподозрит ваш троллинг, но в любом случае ему вскоре станет неприятно изливаться вам.

Вы невкусный.

Суть в том, что когда человек делает вид, что “проооосто выражает мысли, не обращаясь ни к кому”, он на самом деле шарит своим внешним локусом в поисках поддержки, хочет опираться на всех, у кого есть уши. Иначе бы не выплескивал в мир, не тратил на это энергию.

Он как ядовитое насекомое брызгает других ядом, чтобы вогнать в ступор и попить крови.

Это сгущение красок, но суть примерно такая.

А если вы невкусные, ему не хочется иметь с вами дело.

Он понимает, что поддержки снаружи не будет и перестает изливаться.

Это происходит не сразу. Это может вызывать поначалу обиду на вашу нечуткость.

Но так можно быстро научить партнера не сгружать на вас весь свой внутренний хлам, научить опираться на себя, а не истерить “в воздух”.

А теперь скажите, друзья, какие качества и какие условия нужно иметь человеку, чтоб исполнять партию “то ли еще будет”, сохраняя равновесие, спокойствие и чувство юмора?

Есть несколько вещей, которые мешают большинству людей отвечать так.

И доброта в этот список, конечно, не входит.