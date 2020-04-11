Личное: Бородина со справкой
11.04.2020, 23:00, Разное
Всё-таки какое Ксения Бородина примитивное создание. Ума нет вообще.
Бессменная бандерша публичного дома 2 опубликовала результат анализа на коронавирус: отрицательный.
Фото: Соцсети
В свойственной ей истеричной манере Ксения заявила:
«Особенно хочется приклеить его на лоб тем, кто громче всех про Куршавель орал, лучше бы за собой последили».
Ну, ОК, давайте поговорим о том, кому действительно и что следует прилепить на тупоголовый лоб.
Представьте, что вы сознательно занялись сексом без презерватива с ВИЧ-инфицированным человеком.
Вам повезло: вы ВИЧ не подцепили. Однако, ещё доподлинно не зная, что ВИЧ у вас нет, но понимая, что он у вас быть может, вы продолжили заниматься сексом без презерватива с другими людьми.
Окружающие совершенно справедливо воззвали к вашему, увы, отсутствующему разуму: «Что ты творишь, сволочь?» Вы в ответ им нахамили и после панической атаки (ну, ещё бы она вас не накрыла после секса без резины с ВИЧ-инфицированным!) побежали сдавать анализ.
К вашему счастью, анализ оказался отрицательным: ВИЧ у вас нет.
И вы, будучи тупой пробкой, пытаетесь заткнуть результатами теста тех, кто посмел возмутиться вашим бессовестным и эгоистичным поведением: «Чистенько у меня всё, выкусите!»
Только вот дело — совсем не в том, есть у тебя ВИЧ или нет, а в том, что ты решился на секс без презерватива с тем, у кого он есть. И не просто решился сам, но и подверг потенциальной опасности других.
Сначала ты поиграл в русскую рулетку со своей жизнью, а после — с жизнями окружающих, когда не имея полной уверенности в собственной неинфицированности, продолжил практиковать секс без презерватива.
Поведение Бородиной и других чёрных дыр нашей светской помойки, которые таскались в разгар пандемии заграницу, потом продолжили тусить в Москве, а сейчас трясут отрицательными тестами на корону, ничем не отличается от модели поведения, которую я описала выше.
Всё, что я изменила — это название вируса (вместо коронавируса — ВИЧ) и способ его передачи (вместо воздушно-капельного и контактного — половой).
Однако от перемены мест слагаемых сумма-то не меняется.
А в сумме, знаете, что выходит? В сумме выходит «сволочь».
Источник: Лена Миро
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