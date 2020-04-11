Названы советы по защите личного автомобиля от кражи

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11.04.2020, 22:57, Разное

Автолюбители на данный момент применяют крайне сложные противоугонные механизмы, но на территории РФ количество краж машин по-прежнему увеличивается. Эксперты назвали советы, которые помогут защитить собственные транспортные средства.
Современные автомобили обладают технологией запуска двигателя с клавиши и доступом, не требующим ключей, но несмотря на все эти детали злоумышленники научились взламывать защитные приспособления. Сейчас замечено развитие противозаконной деятельности, которая направлена на угон машин под заказ. Часто автомобили воруют ради использования в предстоящих преступлениях, разборки на запчасти и экспорт моделей на юг страны. Имеющие ценность вариации угоняют для последующей перепродажи, при этом воры разрабатывают поддельные номерные знаки и документы, благодаря чему злоумышленники перемещаются на автомобиле без всяческих сложностей. Похищенные экземпляры реализуют покупателям по стоимости ниже рыночной, провоцируя тем самым интерес у людей.

Аналитики рассказали, каким образом можно обезопасить собственную машину от вероятного похищения. Так, требуется держать ключи дальше от окон, но и не прятать далеко. Из салона необходимо убрать имеющие ценность вещи, в том числе и портативные навигаторы, а парковаться лучше в хорошо освещаемых местах. Ключ нужно хранить в экранирующем чехле, который блокирует сигналы. Механический замок и установка рулевого колеса временно сумеют затормозить работу злоумышленников.



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