 

В Турции за сутки выявили 5 тысяч случаев заражения коронавирусом

11.04.2020, 22:53, Новости дня

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки возросло более чем на 5,1 тыс. – с 47 029 до 52167, общее число умерших увеличилось с 1006 до 1101, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

«Сегодня выявлено 5138 новых случаев, всего заразившихся 52 167. Мы потеряли сегодня 95 пациентов, всего умерших 1101. Вылечились всего 2945 пациентов», – приводит слова министра РИА «Новости».

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки стало максимальным с момента начала пандемии.

Согласно последним данным ВОЗ, к субботе число вирус-положительных в мире достигло 1 млн 610 тыс. 909 человек, число жертв составило 99 тыс. 690. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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