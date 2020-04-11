 

За день коронавирус обнаружили у семи украинских военных

11.04.2020, 22:40, Новости дня

11 апреля у семи украинских военнослужащих выявили коронавирусную инфекцию. Об этом в Facebook проинформировало командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

“11 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано еще семь случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Так, заболевание подтверждено у двух военнослужащих одной из воинских частей Хмельницкого… трех военнослужащих одной из воинских частей Мелитополя… и одного военного из Киевского гарнизона. …Еще есть один военнослужащий Киевского гарнизона… сегодня поступили результаты его ПЦР-тестирования, которые подтвердили факт заболевания”, – сказано в сообщении.

В Медсилах ВСУ отметили, что шесть военных с COVID-19 находятся дома в самоизоляции под присмотром врачей, еще один с пневмонией – в госпитале в Киеве.

11 квітня в Збройних Силах України зареєстровано ще 7 випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19,…

Posted by Командування Медичних сил Збройних Сил України on Laupäev, 11. aprill 2020

10 апреля министр обороны Украины Андрей Таран сообщал о пяти военных с коронавирусом и одном военнослужащем, который стал жертвой COVID-19.

Количество граждан, инфицированных коронавирусом в Украине, по данным на утро 11 апреля, составило 2511, зафиксировано 73 летальных исхода.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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