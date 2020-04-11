Reuters: Трамп полюбил брифинги по коронавирусу. Его советники считают, что президент уничтожает свой рейтинг

11.04.2020, 22:40, Новости дня

Президент США Дональд Трамп, несмотря на рекомендации советников, проводит ежедневные длительные брифинги для СМИ (иногда – более двух часов), посвященные борьбе с коронавирусной инфекцией. Собеседники агентства Reuters отмечают, что главе Белого дома нравится напоминать, что он управляет страной во время одного из серьезнейших кризисов в истории Соединенных Штатов.

При этом, отметил один из собеседников агентства, Трампу советуют реже участвовать в брифингах и спорить с журналистами, чтобы не отвлекаться от прямых президентских обязанностей. Однако глава Белого дома “считает, что все замечательно”, а его выступления положительно сказываются на рейтингах.

Однако после краткосрочного роста одобрения в начале эпидемии рейтинг Трампа перестал расти, что разительно отличается “от всплеска поддержки, которую американцы обычно показывают своему президенту во время национального кризиса”, отмечает Reuters. В качестве примера агентство приводит резкий рост рейтинга 43-го президента США Джорджа Буша – младшего после терактов 11 сентября 2001 года.

Один из высокопоставленных республиканцев высказал мнение, что с усугублением вызванного коронавирусом кризиса рейтинг Трампа обвалится еще сильнее. “Думаю, станет только хуже”, – сказал неназванный однопартиец главы государства.

Знакомый с ситуацией источник рассказал агентству, что в связи с эпидемией Трамп выглядит все более напряженным, поскольку круг его общения ограничен до минимума. Он полагает, что для президента США участие в брифингах – один из способов отвлечься.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 11 апреля, количество инфицированных в мире превысило 1,72 млн, из них 390 тыс. вылечились, почти 105 тыс. умерли.

США занимают первое место в мире по количеству заразившихся и умерших от COVID-19.