“Укрзалізниця” не планирует повышать тарифы на пассажирские перевозки после отмены карантина – Криклий

11.04.2020, 22:40, Новости дня

“Укрзаліниця” на данный момент не планирует повышение тарифов на пассажирские перевозки. Об этом в интервью “Радіо Свобода” заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, отвечая на вопрос, не намерена ли “Укрзалізниця” покрыть убытки от остановки пассажирского сообщения за счет граждан.

“Пока что повышение тарифов на пассажирские перевозки не планировалось и не планируется. Понятно, что к этому вопросу нужно будет возвращаться в будущем. Но когда? Пока я вам не скажу. Тем более что пассажирские перевозки у нас не осуществляются”, – сказал он.

Карантинные меры в связи с коронавирусом в Украине введены 12 марта и будут действовать как минимум до 24 апреля (при этом в правительстве уже заявляли, что ограничения продлят до первой декады мая). Среди прочего, в стране прекращено железнодорожные, автобусные и авиационные пассажирские перевозки.

Количество инфицированных коронавирусом в Украине на утро 11 апреля составляло 2513 человек, 73 из них скончались, 79 выздоровели.