 

Контролер избил безбилетника на железнодорожной станции в Подмосковье. Видео

11.04.2020, 22:35, Новости дня

Очевидец запечатлел на видео конфликт между контролером и пассажиром, закончившийся избиением одного из участников противостояния.

 

Как утверждает автор видео, события, попавшие в объектив камеры его смартфона, разворачивались в субботу, 11 апреля, на станции "47 километр" в подмосковном Раменском.

По предварительным данным, причиной недопонимания между спорщиками стало желание мужчины попасть на перрон с недействительным билетом.

Контролеры отказались пропустить пассажира и вступили с ними в спор, быстро превратившийся в перепалку. Один из сотрудников настолько увлекся, что принялся избивать оппонента, нанеся ему несколько ударов в лицо.

Пострадавший мужчина сообщил, что вызвал полицию и отказался покидать место инцидента до прибытия правоохранителей. О дальнейшем развитии событий и реакции стражей порядка пока не сообщается.



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