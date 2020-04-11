Мнение: Сдувание теневой экономики, конфискация имущества и миллиардная помощь бизнеса

11.04.2020, 22:26, Разное

1. В кои-то веки проиграть от нынешнего кризиса может теневой бизнес. В России и других странах официально оформленные предприятия и самозанятые граждане могут рассчитывать на разнообразную помощь, налоговые и кредитные послабления. Тем же, кто работает по-чёрному, рассчитывать не на что:

https://lenta.ru/news/2020/04/03/informal/

Жители и власти стран по всему миру столкнулись с новой проблемой из-за коронавируса, пишет Bloomberg. Ею стал обширный неформальный сектор, который в среднем по миру достигает почти трети от глобального ВВП.

Правительства разрабатывают программы помощи наиболее пострадавшим от коронавируса отраслям и предприятиям — тем, кому пришлось закрыть производство или сократить штат сотрудников. Однако такие программы не распространяются на теневую экономику и занятых в ней людей.

Большинство из них не зарегистрированы в органах власти и потому не могут рассчитывать на помощь. При этом из-за падения спроса или объявленного в странах и регионах карантина они вынуждены сворачивать деятельность. При этом в силу ее специфики они не имеют возможности перейти на удаленную работу.

В 2015 году Международный валютный фонд оценивал размер глобальной теневой экономики в 31,9 процента от официального ВВП. В реалиях 2019 года эта доля равняется 30 триллионам долларов.

Конечно, я здорово сомневаюсь, что государства успеют развернуть эффективную помощь бизнесу, — хоть белому, хоть чёрному, — однако теневой бизнес пострадает в любом случае. На фоне роста востребованности удалённой работы, правительства будут вынуждены строже контролировать финансовые потоки и усиливать регулирование самозанятых. Также из-за эпидемии меньше будут использовать наличные, которые уже заслужили репутацию опасных в плане инфекции.

2. Читатели пишут:

У Вас в одном из постов была дискуссия в комментариях по изъятию у чиновников имущества, купленного на неизвестно откуда взявшиеся доходы — если легальных доходов А, имущество стоит A+X, подлежит ли конфискации только X, или же вся сумма А+X ?

На прошлой неделе ответ на этот вопрос дан в судебном порядке:

http://prokuratura.omsk.ru/news//9828/

«Установлено, что в 2017 году бывший сотрудник дежурной части территориального отдела полиции УМВД России по г. Омску и его супруга приобрели транспортное средство – автомобиль 2017 года выпуска BMW 520D XDrive на сумму, превышающую их доходы за три предшествующих года…

Право собственности на автомобиль, стоимостью более 3,6 млн рублей, было зарегистрировано за супругой ответчика…

По результатам рассмотрения гражданского дела суд постановил взыскать с ответчиков сумму в размере более 440 тыс. рублей, на которые не были представлены сведения об их происхождении».

Автомобиль всё же в итоге отобрали:

«Судебная коллегия по гражданским делам Омского областного суда отменила решение суда первой инстанции и постановила обратить автомобиль в доход государства.

Судебный акт вступил в законную силу, его исполнение находится на контроле прокуратуры».

3. Мы с вами уже обсуждали, как бизнес помогает бороться с коронавирусом в других странах. То же самое происходит и в России, причём дело не ограничивается частной медициной. Российские миллиардеры, вслед за западными, выделяют миллиарды на борьбу с кризисом:

https://lenta.ru/articles/2020/04/08/money/

Не буду перечислять конкретные примеры, вы и сами можете прочитать статью по ссылке. Скажу лишь, что деньги обещали дать практически все основные объекты ненависти левых блогеров.

Вопрос: почему наши и западные миллиардеры приняли такое решение, хотя, согласно заветам марксистов, они должны думать только о своей прибыли и умножении капитала?