Ученые рассказали, какие симптомы предшествуют смерти от COVID-19

11.04.2020, 22:21, Разное

Ученые обобщили наиболее частые клинические и лабораторные признаки, которые врачи обнаруживали у пациентов с COVID-19, умерших в Китае на ранних стадиях пандемии. О своих выводах они рассказали в журнале American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. На сегодня это наиболее крупное исследование такого рода.

Ученые проанализировали истории болезни 85 пациентов, которые умерли от COVID-19 между 9 января и 15 февраля в двух больницах Уханя. Они фокусировались на сопутствующих болезнях, лабораторных данных, результатах компьютерной томографии пациентов.

«Большая часть смертей в нашей когорте произошла среди мужчин старше 50 лет с сопутствующими хроническими неинфекционными заболеваниями», – пишут авторы.

Наиболее частыми сопутствующими болезнями у умерших от COVID-19 пациентов оказались гипертония, сахарный диабет и ишемическая болезнь сердца. Средний возраст умерших пациентов был 65,8 лет.

Интересной находкой исследователей стал низкий уровень эозинофилов в крови 80% пациентов, которые впоследствии умерли. Эозинофилы (эозинофильные лейкоциты) – иммунные клетки, которые участвуют в борьбе с паразитами (чаще – с многоклеточными паразитами, а не вирусами).

Еще одним фактором риска смерти при COVID-19 может оказаться раннее развитие одышки, в исследовании оно обнаруживалось у многих пациентов.

Ученые отметили, что подобные исследования нужно проводить и далее, поскольку клиническая картина болезни может немного меняться в зависимости от генетических особенностей населения. Кроме того, сам вирус тоже мутирует, что влияет на болезнь.

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