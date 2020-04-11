Цыгане бунтуют против карантина

11.04.2020, 22:19, Разное

10.04.20 Автор Алексия Захариу

Визит представителя правительства Греции по коронавирусу Сотириса Циодраса и министра защиты граждан Никоса Хардалиаса в поселение рома в г.Лариса прошел в напряженной обстановке.

Местное население, цыгане, встретили «в штыки» представителей властей и взбунтовались против введения жестких ограничительных мер в поселении. Агрессивно настроенные жители поселка окружили визитеров и потребовали объяснений по поводу введения дополнительных карантинных мер по ограничению поездок между населенными пунктами (вступивших в силу в 23:00, 9 апреля).

Цыгане кричали, что это «расизм» и утверждали, что «некоторых их сограждан изолировали без каких-либо очевидных симптомов». Отмечается, что ситуация в этом районе чрезвычайно сложная после обнаружения случая заболевания коронавирусом у 32-летнего жителя поселка.

Как мы сообщали ранее, утром 10 апреля заместитель министра гражданской защиты Никос Хардалиас вместе с представителем министерства здравоохранения профессором Сотирисом Циодрасом и заместителем министра внутренних дел Теодоросом Лидоросом на вертолете прибыл в г. Лариса, с целью оценить сложившуюся обстановку и соблюдение мер карантина.

Первым случаем заболевания коронавирусом в поселении рома стал 32-летний мужчина. После проверок медицинских работников EODY близких контактов заболевшего было выявлено еще 20 случаев инфицирования, что привело к принятию властями решения о введении строжайшего карантина в данном районе. Ограничительные меры вступили в силу в четверг 9 апреля в 23:00, по распоряжению заместителя министра гражданской защиты Никоса Хардалиаса и указа Генерального секретаря Василиса Папагеоргиу. В настоящее время карантинная зона контролируется усиленными полицейскими силами. Закрыты дороги, ведущие к поселению цыган (население 3 000 человек).

Беспокойство жителей г. Лариса. Жалобы на то, что цыгане не соблюдают меры защиты

Местные власти в Ларисе выражают серьезную обеспокоенность по поводу обнаружения очага опасного заболевания в поселении рома и обращаются к соответствующим государственным органам с просьбой навести порядок. Мэр Ларисы Апостолос Калогианнис подчеркнул, что «меры защиты (в цыганском поселении) не соблюдались, люди собирались толпами, несмотря на введение ограничительных мер в стране, касающихся всех граждан без исключения. Однако поселение цыган расположено на границе городской застройки, что затруднило проверки соблюдения карантина».

Президент Медицинской ассоциации Ларисы Динос Яннакопулос заявил, что, «к сожалению, на сегодняшний день город Лариса представляет собой бомбу замедленного действия в отношении общественного здравоохранения. То, чего мы опасались, случилось. Несмотря на то, что все жители Ларисы соблюдали меры, введенные правительством, некоторые безмозглые граждане усугубили ситуацию за несколько часов», – сетует чиновник.

Тотальное тестирование на коронавирус в цыганском поселении

Как сообщается, в экстренном порядке группа экспертов EODY, во главе с профессором эпидемиологии и гигиены Университета Фессалии Христосом Хадзихристодулу, прибыла в район Неа Смирни Ларисы. Медицинские работники проведут массовое тестирование, в планах – собрать не менее 200 образцов. Отмечается, что все тесты на коронавирус, которые будут отмечены, как “положительные”, приведут к изолированию граждан и помещению их в карантинной структуре Центре реабилитации “Arogi”, под контролем EODY. А все лица, принадлежащие к уязвимым группам, будут размещены в отелях ΓΓΠΠ с целью предотвращения распространения пандемии COVID19.

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Шокирующее видео: из-за карантина мы не можем воровать и просить подаяния…

10.04.20 Автор Павел Онойко

Президент федерации рома Фессалии, выступая на камеру, просит поддержки у государства, потому что они не могут выходить из табора, воровать и просить подаяние.

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Фактически, он просит субсидий для поддержки преступников, поскольку они потеряли дохода из-за карантина по коронавирусу. Иногда задаешься вопросом, о чем думают люди, которых избрали в качестве своих представителей подобных лидеров, и думают ли те, когда говорят об этом публично. И если вы думаете, что имела место оговорка, то вы ошибаетесь… Очевидно, что после сегодняшних заявлений президента федерации рома государство должно будет как-то отреагировать. Впрочем, преступный образ жизни большой части цыганской общины — это реальность, которую греческое общество испытывает каждый день на собственной шкуре.

Напомним, сегодня, 10 апреля, состоялся визит правительственной делегации в составе заместителя министра Защиты граждан (Полиция) и доктора-инфекциониста Сотириса Циодраса, который является координатором правительства по вопросам эпидемии коронавируса. Делегация прилетела на вертолете в пригород города Лариса, где проживает большая община цыган, около 3000 человек. Вчера стало известно, что среди рома был обнаружен 1 инфицированный коронавирусом. Сообщается, что одной из основных причин прибытия делегации из Афин стали жалобы жителей окрестных селений о том, что цыгане категорически игнорируют карантинные меры.

Полиция также не может с ними справиться, так как штрафы рома попросту не платят, игнорируя их, а других методов принуждения у властей не имеется. Встреча прошла не особо гладко, так как цыгане сразу выставили претензии чиновникам, заявляя, что им нужно кормить своих детей, и они не могут уйти на карантин. Что касается заработка цыган в этом районе, то, по данным жителей Лариса, в основном это незаконные виды деятельности, кражи, грабежи, выпрашивание подаяния и только небольшая часть общины занимается сбором вторсырья и торговлей.