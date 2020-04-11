Золотые слитки — новый дефицит эпохи коронавируса

11.04.2020, 22:18, Разное

Автор: Генри Сандерсон (Henry Sanderson) 30.03.2020

Крупнейшие в Европе золотоперерабатывающие заводы, в том числе в Швейцарии, изо всех сил стараются сохранить производство даже в условиях карантина.

(Keystone)

Трейдеры сообщают о новом виде глобального дефицита на фоне эпидемии коронавируса: рынку не хватает золотых слитков. Интересно, что эпидемия оказала свое влияние как на интерес, так и на предложение — резко стимулировав первое и максимально замедлив второе. Картина на рынке золота сейчас примерно та же, что и на рынке туалетной бумаги, а «виной» всему — покупательский спрос.

Последние две недели инвесторы в Европе и США продолжали массово скупать золотые и серебряные слитки и монеты, с тем чтобы защитить свои активы от падения мировых цен на акции. Крупнейшие в Европе заводы по переработке золота изо всех сил стараются поддерживать производство, что становится непросто из-за усиливающихся карантинных мер. Касается это и таких производителей слиткового золота, как Valcambi, Pamp и Argor-Heraeus, которые как раз расположены в швейцарском кантоне Тичино, неподалеку от границы с Италией.

Несколько дней назад местные власти объявили, что практически все промышленное производство в этом районе должно быть временно приостановлено. Накануне, 9 марта 2020 года, цена золота достигла максимума последних семи лет, превысив планку в 1 700 долларов США (1 650 швейцарских франков) за тройскую унцию, что понятно: усиливающееся негативное воздействие пандемии коронавируса на промышленную конъюнктуру заставляло инвесторов срочно искать активы-убежища. Затем рынок золота охватила продажная лихорадка: многие инвесторы начали сбрасывать золото, чтобы получить наличной ликвидности, что привело к снижению цены до 1 530 долларов.

Большая часть продаж осуществлялась во фьючерсах на золото или иные биржевые фонды, обеспеченные металлом. При этом в тот же период вырос и розничный спрос на физические золотые слитки. Ритейлеры сообщали о нехватке слитков и о задержках с отгрузкой заказов на этот вид продукции, которая составляла порой 15 дней. Маркус Кралл (Markus Krall), исполнительный директор немецкого ритейлера драгоценных металлов Degussa, заявил, что ему «трудно удовлетворить аппетит покупателей к золотым слиткам и монетам, и поэтому ему пришлось обратиться к оптовым рынкам».

Оказалось, по его словам, спрос в пять раз превышает нормальную дневную норму. «Мы творчески подходим к поиску новых источников, но на самом деле главной движущей силой всего этого феноменального спроса являются меры властей по прекращению эпидемии коронавируса. И это было совершенно непредсказуемо», — добавил Маркус Кралл.

«Совершенно необычно»

Роб Холлидей-Стейн (Rob Halliday-Stein), основатель и управляющий директор британской компании BullionbyPost из Бирмингема, продающей золото в слитках, назвал ситуацию беспрецедентной. «По сути, мы не успеваем хранить золото и сразу же продаём его, но здесь мы ограничены объемом золота, который можем достать. Это немного похоже сегодня на продажу туалетной бумаги». Притом что золото хранилища Лондона полны золотыми слитками.

Проблема только в том, что речь в данном случае идет о разновидности слитков весом в 400 унций (слиток чистого золота 9999 пробы весом 12,5 кг. – прим. рус. ред.), но их покупают в основном крупные банки, такие как HSBC и JPMorgan. Розничные же клиенты, как правило, интересуются слитками в 35 унций или еще более мелкими. «Но я не думаю, что вы сейчас просто так найдете килограммовый слиток в Европе и США — ни за любовь, ни за деньги, и это совершенно необычно», — шутит Росс Норман (Ross Norman), опытный продавец золота.

«Двадцать тысяч орлов»

Кен Льюис (Ken Lewis), исполнительный директор американской компании-ритейлера драгоценных металлов Apmex, заявил на прошлой неделе, что этот «продукт становится все труднее найти, поскольку рынок день ото дня становится все более нестабильным». Его компания заявила, что приобрела более миллиона унций серебряного зерна и слитков, более 20 000 американских золотых орлов (American Gold Eagles coin — инвестиционная монета США, прим. ред.), тысячи золотых слитков и «вообще мы подгребли все, что только мы могли найти, используя связи с нашими многочисленными партнерами и монетными дворами».

JM Bullion, еще одна американская компания-ритейлер драгоценных металлов, заявила, что заказы клиентов будут исполняться с задержкой на 15 дней, введя минимальный размер заказа. Аналитик Ронан Мэнли (Ronan Manly) рассказал, что компания BullionStar, сингапурский ритейлер драгоценных металлов, в попытке пополнить свои запасы платит покупателям премию за выкуп у них серебряных и золотых монет. «Сейчас существует заметный разрыв между ценами на физическом рынке золота и теми ценами на него, что вы сейчас видите на экране компьютера», — говорит он.

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