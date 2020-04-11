Безопасные и срочные онлайн-кредиты на выгодных условиях

11.04.2020, 22:17, Новости дня

Как бы мы ни пытались жить по правилам финансовой грамотности, у каждого из нас случаются ситуации, когда срочно нужны деньги. К сожалению, средства обладают способностью исчезать из кошелька со скоростью света, а вот обычные потребности – нет.

Кроме того, дополнительных финансов может потребовать желанная поездка, обновка или даже поход в ресторан. Что делать в таких случаях?

Где можно взять деньги срочно и безопасно:

Ломбарды. Быстро, не требуется дополнительной документации. Однако придется заложить дорогую вещь.

Отделения банков. Выгодные условия. Однако придется ждать в очередях и собирать целую папку документов. К тому же не факт, что кредит одобрят.

Дружеская заем. Здесь можно обойтись без процентов, однако, согласитесь, не очень удобно раз просить о займе и переносить на знакомых собственные проблемы.

Легко оформить заявку на кредит наличными в Москве или другом городе России. Проценты несколько выше, однако, и вероятность положительного ответа втрое больше. К тому же это самый быстрый и удобный способ получить наличные или деньги на карточку.

Выбор варианта зависит от конкретной ситуации. Например, совсем небольшую сумму за день до зарплаты можно взять в долг друзей, а вот, если нужна действительно большая сумма, лучше обратиться в банк. Если вы цените свой комфорт, а заем нужна на несколько недель, лучшее решение – оформить срочный кредит онлайн. И хватит бояться развития информационных технологий.

Срочные онлайн-кредиты на выгодных условиях

Многие россияне до сих пор считают, что оформить кредит под залог недвижимости нужно брать только в крайнем случае, проценты придется платить огромные, а в спину начнут дышать коллекторы. Иными словами, люди живут навязанными страхами, тогда как с развитием технологий все упрощается и ускоряется в обслуживании. Кредит – это выгодно, если правильно подойти к вопросу.

Другая проблема – одна отказ из банка, и клиенты разочаровываются в кредитном сервисе. Однако неудивительно, если вам не выдадут новый кредит, если у вас уже есть несколько, к тому же с просрочкой.

Кроме того, в получении кредита могут отказать:

Лицам, которым не исполнилось 25 лет;

Официально безработным;

пенсионерам;

Людям с плохой кредитной историей (попавших в «черный список»).

Все эти проблемы решают срочные онлайн-кредиты на очень выгодных условиях, которые можно получить в Тинькофф Банке.

АО «Тинькофф Банк», официальный сайт, лицензия ЦБ РФ № 2673 ОГРН 1027739642281

Все изображения и фотоматериалы предоставлены сайтом: www.tinkoff.ru