 

ТАСС: въезд в Москву закрыт для легковых автомобилей других регионов

11.04.2020, 22:17, Новости дня

С ночи на въезде в столицу работают блокпосты.

ГИБДД Москвы ограничила въезд в столицу легковых автомобилей из других регионов. Полицейские ориентируются на номерные знаки, контролируя 160 въездов в город.. Водителей с региональными номерами разворачивают.

Машины из Московской области сотрудники ГИБДД не останавливают.

Об этом 11 апреля сообщают источники ТАСС в правоохранительных органах столицы. Агентству также стало известно, что меры будут приняты и в Московской области – туда запретят въезд машин не из московского региона.

Напомним, что в ночь на субботу стало известно о блокпостах на въезде в Москву. Об этом сообщило BBC, а затем и другие СМИ.

Этому предшествовало сообщение мэра Москвы Сергея Собянина о введении со следующей недели цифровых пропусков в российской столице. Полицейские уже сегодня в круглосуточном режиме патрулируют улицы всех районов столицы.

Напомним, что ежедневно “Блокнот” выпускает сводку по распространению коронавируса.



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