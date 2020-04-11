Собянин объяснил, когда и для кого введут цифровые пропуска в Москве

11.04.2020, 22:17, Новости дня

Пешеходов система пока не коснется.

Цифровые пропуска в Москве и Подмосковье в рамках поддержания режима самоизоляции из-за коронавируса начнут действовать с 15 апреля. Мэр Сергей Собянин рассказал об условиях выдачи и кому они будут необходимы.

Цифровой пропуск понадобится москвичам для поездок на любом транспорте – как личном, так и общественном. Такси и мотоциклы тоже подпадают под действие указа. При проверке в дороге придется предъявить паспорт и пропуск.

Ходить пешком пока по-прежнему можно без пропусков, но при этом строго соблюдая установленные правила и ограничения (выходить их дома можно по уважительной причине и не удаляясь далеко от дома – вынести мусор, сходить к врачу, в ближайший продуктовый, выгулять собаку). Детям младше 14 лет пропуска не потребуются. Также от необходимости предъявлять цифровой пропуск избавлены военнослужащие, полиция, судьи.

Пропуска носят заявительный характер, получить пропуск сможет каждый, перечень уважительных причин для поездок является открытым, уточнил Собянин.

Пропуск для поездок на работу выпишут сразу до 30 апреля. Чтобы поехать в больницу, пропуск нужно будет оформлять каждый раз. Поездки в личных целях можно будет совершать лишь два раза в неделю.

Для получения цифрового пропуска на поездку в общественном транспорте Москвы нужно будет предоставить номера карт «Стрелка» и «Тройка».

Мэрия заверила, что персональные данные, собираемые для выдачи цифровых пропусков, останутся в сохранности.

Заказать пропуск можно на портале mos.ru, по телефону или СМС. Начать оформление цифровых пропусков можно будет с понедельника 13 апреля 2020 года. Со среды 15 апреля 2020 года их наличие для поездок станет обязательным.

Технически пропуск представляет собой специальный код, состоящий из цифр и букв, первые 4 знака которого означают дату окончания срока действия пропуска, остальные 12 знаков позволяют идентифицировать его владельца и цель поездки. QR-код на пропуске обеспечивает быструю проверку сведений сотрудниками контроля.

Предъявлять можно будет как распечатку, так и смартфон, с открытым на экране кодом.

Между Москвой и Московской областью будет действовать своеобразный «роуминг» цифровых пропусков. Для поездки «Москва – Московская область» и обратно москвичам необходимо заказывать один пропуск на портале mos.ru.

Ранее стало известно, что в Москву закрыли въезд для легковых машин других регионов.

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