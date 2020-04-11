 

Больные коронавирусом могут страдать ПИТ-синдромом

11.04.2020, 22:09, Разное

Требующие лечения в отделениях интенсивной терапии пациенты с коронавирусом могут страдать ПИТ-синдромом. Об этом заявили иностранные ученые.
У находившихся в реанимации пациентов имеется риск развития депрессии, тревоги и подобных недугов, когда их лечение завершается. Также они страдают от нарушений физического характера и умственных отклонений. По мнению исследователей, определенные пациенты с новым коронавирусом могут быть подвержены риску появления острых инфекций. У большей их части выявят только легкие признаки, но у 13,8% болезнь будет протекать в тяжелой форме, а 6,1% отметят, к примеру, дыхательную недостаточность.

Большинство больных с пневмонией, находящихся на ИВЛ, обязаны оставаться там не менее 1-2 недель, и чем дольше они там станут находиться, тем больше вероятность возникновения мучений от долгосрочных последствий. Профессор Университета Вандербильта в США Уэсли Эли заявил, что «клиенты» отделения интенсивной терапии хотят, чтобы с ними кто-то присутствовал, общался и понимал все происходящее. Именно этого они не получают, находясь в изоляции. Разговоры с пациентами на различные темы значительно могут уменьшить беспокойство таких людей в палатах интенсивной терапии.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.02 / Мнение: Более решительно-2

18.03 / Доктор Комаровский ответил на самые важные вопросы о коронавирусе

09.04 / Мнение: Плато

01.04 / Собянин перенес открытие летних веранд в Москве

28.03 / Xiaomi запустила уникальный арт-проект с Mi Note 10

27.03 / Личное: Зачем заболел Лещенко?

31.03 / «Отправьте смс со словом “выход”»

14.03 / Учёные назвали 5 основных свойств витамина C

06.03 / Екатерина Гордон поздравила Жорина и Пригожина с наступающим 8 марта

03.04 / Мнение: Дерзкие ответы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска