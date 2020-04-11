Больные коронавирусом могут страдать ПИТ-синдромом

11.04.2020, 22:09, Разное

Требующие лечения в отделениях интенсивной терапии пациенты с коронавирусом могут страдать ПИТ-синдромом. Об этом заявили иностранные ученые.

У находившихся в реанимации пациентов имеется риск развития депрессии, тревоги и подобных недугов, когда их лечение завершается. Также они страдают от нарушений физического характера и умственных отклонений. По мнению исследователей, определенные пациенты с новым коронавирусом могут быть подвержены риску появления острых инфекций. У большей их части выявят только легкие признаки, но у 13,8% болезнь будет протекать в тяжелой форме, а 6,1% отметят, к примеру, дыхательную недостаточность.

Большинство больных с пневмонией, находящихся на ИВЛ, обязаны оставаться там не менее 1-2 недель, и чем дольше они там станут находиться, тем больше вероятность возникновения мучений от долгосрочных последствий. Профессор Университета Вандербильта в США Уэсли Эли заявил, что «клиенты» отделения интенсивной терапии хотят, чтобы с ними кто-то присутствовал, общался и понимал все происходящее. Именно этого они не получают, находясь в изоляции. Разговоры с пациентами на различные темы значительно могут уменьшить беспокойство таких людей в палатах интенсивной терапии.