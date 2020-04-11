 

ГБУ «Ритуал» в Москве напомнило гражданам о закрытии для посещения всех кладбищ

11.04.2020, 22:09, Разное

Официальные представители ГБУ «Ритуал» в Москве напомнило всем жителям и гостям столицы, что на время ограничительных мер все кладбища закрыты для посещения. Это ограничение продлится и на все весенние праздники без исключений.
В настоящее время церемонии захоронения проводятся, но даже в этом случае разрешается одновременное присутствие не больше 5-7 человек. В остальном места захоронения закрыты для всех посетителей и это ограничение продлится до окончания пандемии. Таким образом граждане не смогут посетить могилы родственников на весенние праздники. В «Ритуале» отметили, что все желающие могут дистанционно заказать услугу по облагораживанию могил, чтобы поддерживать чистоту.

Несмотря на ограничения, москвичи продолжают попытки пройти на кладбища. В ГБУ «Ритуал» рассказали о 650 инцидентах с проникновением на закрытую территорию. Несмотря на это, никаких конфликтов не возникло и граждане с пониманием отнеслись к ситуации, покинув территорию кладбища после предупреждения.



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