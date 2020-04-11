В Сети появились слухи о возможном разводе Меган Маркл и принца Гарри Уэльского

11.04.2020, 22:09, Разное

В Сети появились слухи о возможном разводе герцога и герцогини Сассекских. Такое предположение сделала американская журналистка Шаллон Лестер на своем YouTube-канале.

По словам медиадивы, супруги не смогут пройти проверку самоизоляцией из-за коронавирусной инфекции. Поскольку бывшая американская актриса и фотомодель будет вынуждена все время быть вместе с принцем Гарри, то он сможет разглядеть все минусы жены и разочаруется в своей второй половинке. Кроме этого, Шаллон Лестер уверена, что переезд герцога и герцогини Сассекских в Лос-Анджелес после сложения королевских полномочий – это корыстный план Меган Маркл, мечтающей об идеальной жизни с преимуществами звезды Голливуда. Теперь исполнительница роли Рэйчел Зейн в телесериале «Форс-мажоры», которая хотела сделать успешную карьеру и иметь много денег, берется за любую возможность заработать, и даже озвучивает продукцию The Walt Disney Company.

Журналистка полагает, что союз принца Гарри Уэльского и Меган Маркл разорвется в течение года. Как цитирует Лестер «Слово и Дело», уберечь семью от развода не сможет даже сын Арчи.