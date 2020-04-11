Российские звезды записали песню в благодарность врачам

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11.04.2020, 22:08, Новости дня

Группа «Несчастный случай» и другие российские артисты и исполнители записали песню «Люди в белых халатах» в поддержку врачей всего мира.

Видео опубликовано на YouTube-канале группы «Несчастный Случай».

«Помогаем врачам – остаемся дома», – отмечается в описании видео.

В записи песни помимо музыкантов из «Несчастного случая» приняли участие Камиль Ларин, Найк Борзов, Владимир Ткаченко и Максим Кучеренко, Ромарио, Нонна Гришаева, Константин Хабенский, Татьяна Лазарева, Михаил Козырев, Анатолий Белый, Максим Леонидов, Андрей Макаревич, Кристина Бабушкина, Максим Виторган, Нино Нинидзе, Алена Бабенко, Евгений Маргулис, Леонид Барац, Александр Красовицкий, Максим Покровский и Валерий Сюткин.

Напомним, в пятницу «Русское Радио» при поддержке Министерства культуры запустило всероссийскую акцию – серию концертов «Золотой микрофон» из большой мультимедийной студии в поддержку всех медицинских работников, борющихся за жизнь пациентов в период распространения коронавирусной инфекции.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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