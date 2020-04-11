Брексит вынудил тысячи британцев стать гражданами стран ЕС

11.04.2020, 22:05, Новости дня

В шесть раз больше британцев получили гражданство одной из стран ЕС по сравнению с 2015 годом, опасаясь за своё будущее после брексита, пишет The Times. Как отмечает издание, чаще всего выбор британских подданных падал на Германию, Францию и Швецию.



Reuters

Количество британских подданных, получивших гражданство одной из стран Европейского союза, увеличилось в шесть раз по сравнению с 2015 годом, пишет The Times со ссылкой на статистическую службу ЕС Eurostat.

В частности, в 2018 году гражданами одной из стран ЕС стали 16193 человека, по сравнению с 2642 в 2015 году.

Как отмечает издание, тенденция ускорилась после референдума по брекситу в 2016 году. Официальные данные свидетельствуют о том, что голосование подтолкнуло британцев, проживающих в ЕС, к получению двойного гражданства ради вида на жительство и свободы передвижения.

При этом наиболее популярными странами оказались Германия, Франция и Швеция. Так, более шести тысяч британцев получили немецкое гражданство, три тысячи — французское, а ещё почти полторы тысячи человек стали гражданами Швеции.

Одной из тех, кому пришлось обратиться за получением гражданства в ЕС была Никола Бантин, которая уже более десяти лет проживает в Тюрингии вместе с мужем, гражданином Германии, и двумя детьми. Бантин, учительница в начальной школе, стала немецкой подданной в прошлом году, столкнувшись с перспективой лишения права на работу.

«Я жила здесь много лет, бегло говорила по-немецки, у меня была постоянная работа и я жила в милой деревне. Потом мне сказали, что мне придётся оформить кучу документов», — рассказала Бантин.

Именно опасения бумажной волокиты и полной неопределённости толкнули британку на получение гражданства Германии.

Несмотря на то, что Бантин призналась, что не чувствует себя немкой, она с облегчением принесла присягу новому дому, так как могла больше не опасаться за свои права в будущем.

По словам соавтора исследования по вопросам миграции в Великобритании Берлинского научного центра социальных исследований Дэниела Тетлоу, риск неопределённости является основной мотивацией для британцев, принимающих немецкое гражданство. Тенденция связана с осознанием того, что британцам придётся отказаться от гражданства на родине, если они не получат двойное гражданство до конца переходного периода, который истекает 31 декабря 2020 года.