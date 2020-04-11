Мнение: Последний в мире политик

11.04.2020, 21:39, Разное



МакМерфи: “Я хотя бы попытался!”

Невольное уважение вызывает сегодня белорусский “батька” Лукашенко: несмотря ни на что, он – один из двух в мире (вместе с премьером Швеции) – держит позицию “никакого карантина”. По сути, мы здесь видим проявление чрезвычайно редкого по сегодняшним меркам феномена: политика, который действует в соответствии с собственными убеждениями! Вот счел батька, что карантин окажется в конечном итоге опаснее вируса – и всё, не отступает. “На том стою – и не могу иначе”. Удивительно.

Мы-то привыкли видеть кругом один только сплошной, как говаривал еще дедушка Ленин, “оппортунизм”: никаких убеждений ни у кого нет в принципе, любые декларации любой произнесет и любой же от них тут же откажется, стоит только поманить выгодой или, наоборот, надавить как следует. Не люди – флюгеры.

Взять даже моих единомышленников, людей либеральных убеждений: казалось бы – ну если ты сторонник свободы и прав человека, против расширения полномочий государства, всеобщей слежки и бюрократии – как ты можешь топить за домашние аресты без вины и цифровой концлагерь с куар-кодами? Нет, оказывается, все прекрасно сочетается: можно числить себя “либералом” и одновременно ругать Путина за то, что он “недостаточно жестко” сажает всё (!) население на цепь внутри будок.

“Либералы” оправдываются тем, что “тут совсем другое дело”, “ограничение свободы необходимо, потому что вирус!” и вообще главное – это спасение жизней, неважно какой ценой. Однако такого типа аргументация лишь выдает то, что никаких “либеральных убеждений” изначально и не было; если жизнь ставится выше свободы, то надо так и говорить – да, я приспособленец, я гуманист – но никакой не либерал.

Лукашенко и здесь честен. Он никогда либералом и не был, у него соображения прагматические, крестьянские: типа ничего не посеем – жрать нечего будет, отстаньте со своей “эпидемией”. И при этом он ведь не может не понимать, что по крайней мере на ближайшей, а то и среднесрочной дистанции он рискует – на фоне смертей и коллапса системы здравоохранения – потерять всякую популярность и вообще стать политическим трупом! Во всем мире политики испугались, наш Путин – испугался, Лукашенко – политик до мозга костей – не испугался. Фактически жертвует собой ради того, что сам считает правильным.

Все-таки главное качество политика, делающее его НАСТОЯЩИМ – способность в нужный момент пойти ПРОТИВ “мнения народного”. Я бы сказал, что это вообще – критерий профпригодности. Если политик не более чем “игрушка в руках общественных настроений” – это пустое место, ему грош цена. И вот политики по всему миру тест проваливают, а “картофельный батька” – сдаёт.

Важно понимать: тут нет критерия “кто прав”, как в любой ситуации НАСТОЯЩЕГО выбора. Возможно, с каких-то точек зрения Лукашенко будет “неправ”. Но – он дает АЛЬТЕРНАТИВУ. Белоруссия и Швеция – единственные, кто дает надежду, что человечество пока еще не состоит целиком из одинаковых оловянных солдатиков, управляемых неким тупым ИИ по одному шаблону.

Удивительно, что такой глыбой и матерым человечищем оказался белорусский колхозник. Его скоро сметут, Белоруссию приведут, конечно же, к единому знаменателю, но… “Он хотя бы попробовал” (с)