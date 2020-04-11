Мнение: Силы поля и слив фигуры

11.04.2020, 21:50, Разное

Некоторые Ученицы годами комментируют, а потом пишут у себя в блоге какую-то чушь.

Например, что они где-то прочитали, что по исследованиям Курта Левина это не они такие ленивые, а них действуют негативные силы.

Мне все кажется, что про поле хотя бы 10% уже понятно, хотя бы такие очевидные вещи, что это за силы негативные у вас в поле.

Но нет, Ученицы всегда готовы обрадовать меня тем, что им не понятно ничего.

Негативные силы в поле – это все заработанное вами, друзья, к настоящему моменту.

Это ваши дурные привычки, например. Мощные негативные силы поля, которые тянут вас к саморазрушению. Тянут пить, курить, объедаться.

Тянут отдаваться в баре первому встречному. Тянут сливать все свободное время компьютерным играм.

Привычки не сами по себе выросли в таких монстров, вы их вырастили потаканиями и безвольными повторениями.

Но теперь они выросли и вам нужно много воли, чтобы им противостоять. А у вас ее нисколько нет. Только негативные силы поля.

У некоторых других людей нет в поле таких негативных сил или эти силы слабей, а у вас, например, очень сильные.

И вам приходится очень нелегко.

Есть и другие силы в поле, но все почти – это ваши собственные паттерны или те условия, в которых вы оказались, благодаря своему опыту, своим привычкам и выборам. И это все действует на вас сейчас и мешает вам. Или помогает, если вы заработали помощь.

Среда является такой полевой силой. Все вокруг наркотики употребляют и вас поэтому тянет. Тянет силой окружающего влияния.

Ну а что же вы оказались в такой среде? Надо было стараться лучше и не жили бы в клоаке сейчас.

Условия жизни обычно заработаны человеком, существуют по его собственным заслугам и допущениям.

Это силы поля.

И лень ваша – это тоже сила. Не только она действует на вас, но и лень сама по себе тоже.

Лень – это слабость волевой мышцы, неспособность организоваться, неумение собрать себя в кучу, чтобы начать работу.

К лени может относиться и отсутствие полезных привычек. Вы не привыкли делать зарядку и вам лень.

Или не привыкли работать дома и вас все отвлекает.

К лени так же относится общая апатия. Это когда у вас мало энергии, все ресурсы фрустрированы, единого жизненного смысла нет, конструкция личности распадается на части, поэтому вам все неохота и вы быстро теряете интерес.

Вот какие силы действуют в поле.

Именно в этом и заключается магия положительного опыта. Положительный опыт строит ваше поле сильным и благоприятным.

Именно поэтому нельзя понарошку “попрактиковаться” как хотела автор сегодняшнего письма. Такая практика слива как у нее адаптирует только к сливу. Автор адаптируется к ситуации, где она хочет быть жилеткой, кормушкой и ночлежкой, чтобы получить немного секса или даже просто флирт с надеждой на секс. Она не просто приспосабливается отдельными частями, она становится такой в корне. Она учится получать удовольствие от такого статуса и действительно получает его под короной. Она воспринимает этот опыт как положительный и это цементирует ее новую идентичность. Ее фигура в поле становится совсем маленькой и приплюснутой к плинтусу. Это реально происходит, а не в ее мыслях или в воображении. Там наоборот, а в реальности вот так. С ее персоной у парня связываются самые жалкие ассоциации и характеристики, и у нее самой в отношении себя – тоже самое. Стоит короне немного сползти, она это видит, потому что это ее реальный опыт.

Те, кто не понимают, что такое поле, считают, что можно просто “поднять самооценку”, но самооценка без короны отражает реальное положение вещей. Что толку внушать наркоману, что у него нет такой привычки, если она есть, на физическом уровне и не только. И как внушить человеку, что он востребован, если он презираем? Реалистичная самооценка базируется на обратной связи мира, на получаемой каждую минуту реальной обратной связи. Самооценка не висит в воздухе как корона. Да и корону надо все время кормить и держать, чтобы не упала, просто так она висеть не будет.

Опыт слива запечатлевается не только в памяти, хотя память – основа самоидентификации. Мы знаем себя такими, какими помним. Если чего-то у себя мы никогда не видели, не пользовались, не опирались на это, мы не знаем это в себе. Точно так, как мы не можем представить своего знакомого каким-то совсем другим человеком, если знаем его хорошо и давно, так и себя мы не можем воспринимать в отрыве от всего, что знаем о себе.

Опыт оставляет не просто отпечаток, он лепит человека. У человека и нет ничего, кроме опыта. Опыт формирует личность.

Эту мысль некоторые психологи поняли неверно и лечат негативный опыт разговорами, думая, что болтовня может заменить опыт.

Но это невозможно.

Личность плавится и куется в кузнеце опыта, строится из кирпичей опыта.

Каждая реакция, каждый навык, каждый способ, метод, образ – все это плавится из опыта и закрепляется в том числе на нейронном уровне.

После слива человек представляет собой кисель, он полон недоверия к себе, страха перед реальным положением дел, желанием найти где-то опору, сбежать от себя в кого-то другого. У него собачий взгляд, путанная речь и нет нормальной спонтанности. Но разрушения после слива касаются не только его внутреннего состояния. Окружение обычно в курсе и воспринимает человека в этом плохом качестве. Если кто не в курсе, человек сам расскажет, поскольку после слива трудно держать язык за зубами, из решета льется. Остановить слив сложно, он продолжается по инерции. Человек действует по накатанной, реактивно, то есть продолжает слив дальше, перенося на новые ситуации все тот же тип поведения.

И развернуть его – целая работа. Остановить, а потом развернуть.

Некоторые думают, что дело только в упавшей самооценке. И если после слива поднять самооценку с пола, будет все хорошо.

И они делают страшную вещь. Из отрицательного опыта они создают положительную видимость, то есть вместо того, чтобы опознать неправильный паттерн как ошибку, подкрепляют его.

Вот женщина в последнем письме заманивает парня к себе домой, организует ему ночлег, кормит его, “раскрывает” перед ним свою корону равенства, жилетку и пилотку.

Как этот негативный опыт помешает ей начать нормальные отношения?

Попробуйте реально представить, что делает опыт.

Некоторые психологи, поняв, насколько опыт влияет на идентичность, а идентичность – на поведение, стали призывать запретить плохое отношение. Все должны давать друг другу только положительную обратную связь. Но это во-первых, невозможно, любить насильно не заставишь, а во-вторых, было бы очень вредно, остановило бы эволюцию и повернуло вспять.

Но опыт действительно формирует идентичность. А репутация цементирует.

Негативный опыт делает слабыми, растерянными, подвешенными в воздух, поэтому хочется хвататься за корону или зеленый виноград.

И если у вас был только негативный опыт и только негативная обратная связь, а положительной не было или была давно и исчерпана, у вас маленькая ОЗ в этом ресурсе, а если был слив, ваша ОЗ может быть даже отрицательной. В этом случае, чтобы выйти хотя бы в ноль, вам нужно выплатить долг.

Кто понимает, каким образом выплачивать долг после слива в любви?

Только не путайте с хвостами, которые бывают от косяков. От слива долг совсем другой – отрицательная своя фигура, долг своему банку.

И вообще, чем характерен проигрыш в ноль или слив под проценты? Как это выглядит?

Вот, например, автор последнего письма. После истории с парнем, как может восстановить фигуру?

Что она должна делать для этого?

И на каком уровне слива она сейчас? Как ей слиться больше?

Понимает кто-нибудь эту тему?