Личное: На тебя не стоит, вот и бесишься!

11.04.2020, 21:42, Разное

На днях Яна Рудковская, Света Бондарчук и несколько других заполошных бабушек выступили против эйджизма.



Фото: Соцсети

Пожалуй, процитирую Яну:

Разнесли в пух и прах с очень серьёзными девушками, которым 40 плюс, в авторской программе у Светланы Бондарчук всех хейтеров, которые дискриминируют женщин по возрасту и пропагандируют эйджизм. Почему женщинам за 40 нельзя :любить , быть любимыми , рожать детей , фотографироваться в купальниках и носить мини, вести активный образ жизни ?)! Я не устану с этим бороться и считаю, что в нашей стране после этой программы должны очень внимательно обратить на эту проблему внимание соответствующие органы!



Какие такие органы? Ну, чьи органы на вас встанут, бабуси? Вы, вообще, о чём?

Ребят, давайте поговорим об эйджизме серьёзно, без сбивчивого кудахтанья, свойственного женщинам сомнительных умственных способностей.

На самом деле, никакой дискриминации нет. А смех — здоровый смех фертильных, сексуально востребованных людей — над бабушками, которые сидят на чемоданах LV, зачем-то распахнув свои дряблые пилотки, — это нормально.

Бабушки, в 55 можно воспитывать внуков, сажать малину, смотреть сериалы, баллотироваться в президенты, бегать марафоны, писать мемуары, запускать в космос ракеты. Да всё, что угодно, можно делать женщине в 55 лет!

Однако в списке Рудковской ни ракет, ни малины, ни внуков я не увидела. В свои пожилые годы эта женщина и её товарки хотят, главным образом, носить мини и фотографироваться в купальниках.

Почему?

Да потому, что оценивают они себя, как мне кажется, с точки зрения писи.

Я вот себя с точки зрения писи не оцениваю, поэтому мне совершенно всё равно, как мои сиськи, мою фертильность и мою востребованность в койке оценивают окружающие. Мне реально пофиг. Я не писей всю жизнь зарабатываю на жизнь, а башкой.

Почему мужчины не парятся насчёт дискриминации по возрасту? Да потому, что привыкли зарабатывать не членом, а башкой. Им совершенно фиолетово, что там думают какие-то писи по поводу их задниц и коленей. И в этом плане женщинам есть чему поучиться у мужчин. Правда, есть.

Потасканные тётки же в своё время вышли из саун и теперь орут, что их дискриминируют.

Бабушки, успокойтесь. Никто вас не дискриминирует. На вас просто не стоит. Вы можете и дальше сидеть на чемоданах, раздвинув свои пилотки. Да на здоровье! Никто ж не запрещает.



Фото: Соцсети

Как никто не может запретить мужикам хотеть молодых и красивых женщин, а не старых, истеричных тёток пониженной упругости.

Справедливо, разве ж нет?

Ну, и напоследок: если уж вы, бабушки, не эйджисты, то тогда и не фотошопьте себя!



Фото: Соцсети

Вы же сами первые своего возраста стесняетесь. Сами дискриминируете себя во возрастному признаку.

Вы и есть самые ярые и нетерпимые эйджисты в отношении самих себя.

Так выглядит правда.

Согласны? Почему?