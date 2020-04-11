 

Обычным магазинам запретили торговать медицинскими масками

11.04.2020, 21:41, Разное

Соответствующее постановление подписано премьер-министроми Михаилом Мишустиным.
 
Речь идёт о тех торговых точках, у которых нет лицензии на реализацию фармацевтической продукции. В перечень товаров, на которые наложены ограничения в указанном контексте помимо масок вошли фильтрующие респираторы, марля, медицинские перчатки, комплекты защитной одежды для медиков.
 
Кабмин также упростил порядок регистрации некоторых медицинских изделий, необходимых для борьбы с эпидемией коронавируса, в частности, аппаратов для искусственной вентиляции легких, оксигенаторов, систем искусственного кровообращения, лабораторных реагентов, калибраторов и наборов для проведения лабораторных исследований на COVID. В список изделий, подлежащих упрощённой регистрации также попали медицинские халаты, маски, респираторы, бахилы, перчатки, термометры и регистраторы.
 

 Если выходите в аптеку и магазин, соблюдайте меры предосторожности

Правильно мойте руки и пользуйтесь антисептиком 

Если чихаете и кашляете, делайте это правильно, как показано в инфографике

Eсли вы заболели, носите маску

Если в вашем доме кто-то заболел, следуйте этим правилам

И обязательно соблюдайте режим самоизоляции!



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