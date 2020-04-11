Эксперты: Пересаженные воспоминания не отличаются от реальных

11.04.2020, 21:30, Разное

Эксперты считают, что имплантированные воспоминания ничем неотличимы от реальных, если их внушить податливым людям. Специалисты убедили испытуемых восстановить в памяти преступления, которые они совершили, но в действительности их не было.

В новом эксперименте, проведенном специалистами Университетского колледжа Лондона, участвовало 200 добровольцев. Его результаты показали, что людям трудно распознавать внушенные и действительные воспоминания. Такая задача решается только в 53% случаях.

В процессе опыта испытуемым принудительно навязали новость о якобы проделанных ими преступлениях. Выяснилось, что практически половина людей поверили в совершенные ими преступления, а значит, приняли имплантируемые воспоминания за действительность. Даже, когда участники узнали, что их воспоминания ложные, они все так же не смогли определить выдумку и реальность, считая действительные воспоминания подделкой.

Экспериментаторы поняли, что опрашивание очевидцев в суде должно базироваться лишь на доказательствах, что позволит избегать риски имплантации ложной памяти. Этого можно добиться с помощью хорошо продуманных вопросов.