 

“Мы счастливчики”: Джастин Бибер и Кендалл Дженнер разозлили подписчиков

11.04.2020, 21:30, Разное

Популярный исполнитель Джастин Бибер вместе со своей супругой Хейли и Кендалл Дженнер провели прямую трансляцию в Instagram, чтобы поднять настроение поклонникам во время карантина. Звезды Голливуда начали хвастаться финансовым благополучием, чем очень разозлили подписчиков.
В социальных сетях крайне негативно отреагировали на поступок канадского поп-R&B-певца. Бибер поднял тему пандемии коронавируса, отмечая, что во время карантина многим очень трудно приходится. По словам музыканта, ему и другим звездам “здорово повезло”, однако для того, чтобы иметь деньги и комфорт им приходилось усердно работать. Вместе с тем, 26-летний Джастин не забыл упомянуть, что вокруг есть немало людей, которые еле сводят концы с концами.

Беседу поддержала и американская супермодель Кендалл Дженнер: “Мы счастливчики”. Этим знаменитость только подлила масла в огонь – комментаторы начали обвинять кумиров в высокомерии, отмечая, что им должно быть стыдно хвастаться благополучием, когда большая часть людей сидит без работы и не имеет средств к существованию. Журналист BuzzFeed также не остался в стороне и написал в своем аккаунте, что у исполнителя “черви вместо мозгов”.



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