 

Компания Google раскрыла статистику распространения разных версий Android

11.04.2020, 21:30, Разное

Ранее компания Google систематически занималась публикацией данных, касающихся глобального распространения различных версий программного продукта Android, однако в последнее время такая информация не обновлялась. Выяснилось, что доступ к ней все же можно получить через специальный пакет инструментов.
Диаграмма с информацией о распространении разных версий Android в настоящее время содержится в составе пакета инструментов для разработчиков Android Studio, где она расположена в рамках одного из меню. Предназначаются данные, главным образом, для сотрудников фирмы, поставивших себе задачу определения версии, с которой будет стартовать поддержка грядущего приложения.

Примечательно, что такая информация способна действительно стать полезным материалом для разработчиков. Круговая диаграмма наглядно демонстрирует все версии операционной системы с раскладкой по процентным составляющим их использования у аудитории поклонников Android.



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