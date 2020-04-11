 

В Мелитополе МиГ-29 совершил аварийную посадку. ГБР открыло уголовное производство

11.04.2020, 21:18, Новости дня

Государственное бюро расследований Украины открыло уголовное производство по факту нарушения правил полетов, повлекшего тяжкие последствия, в связи с аварийной посадкой многоцелевого истребителя МиГ-29 в районе Мелитополя Запорожской области.

“По предварительной информации, 10 апреля около 21.00 пилот одной из воинских частей Вооруженных сил Украины, которая дислоцируется в Мелитополе, во время плановой посадки самолета МиГ-29 нарушил правила полетов, что привело к повреждению самолета. В результате происшествия никто не пострадал”, – сказано в сообщении на сайте ГБР.

Санкция ст. 416 Уголовного кодекса Украины, по которой открыто производство, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 15 лет.

Никаких деталей об инциденте в сообщении бюро не приводится. Судя по опубликованным фотографиям, истребитель совершил посадку в поле, из-за чего лишился как минимум одного шасси и повредил крыло. Что стало причиной аварийной посадки, не уточняется.

Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Facebook сообщило, что инцидент произошел во время учебного полета на одном из оперативных аэродромов ВС ВСУ.

Один из пользователей без указания источника написал, что у самолета не выпускалось шасси. Соответствует ли действительности эта информация, на данный момент неизвестно.

МіГ-29 – аварійна посадкаУвечері, 10 квітня, на одному з оперативних аеродромів Повітряних Сил Збройних Сил України…

Posted by Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces on Reede, 10. aprill 2020

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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