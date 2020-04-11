В Ровенской области коронавирус обнаружили у главы райгосадминистрации

11.04.2020, 21:18, Новости дня

Председатель Сарненской районной государственной администрации Ровенской области Александр Кохан сообщил 11 апреля в Facebook, что у него выявили коронавирусную инфекцию.

“Недавно появился сухой кашель. А так как у меня в моей работе много ежедневных контактов, решили сделать тест на COVID-19, чтобы не рисковать и предотвратить распространение вируса. К сожалению, сегодня получил результаты теста ПЦР. Результат положительный. К счастью, решение о тестировании было правильным, поэтому самоизолируюсь до полного выздоровления”, – написал он.

По его словам, список своих контактов он предоставил эпидемиологической службе “для тестирования и принятия всех необходимых мер”.

“Чувствую себя хорошо, настроение боевое. Поэтому продолжаю работать, но уже в удаленном режиме – из дома”, – объяснил Кохан.

Друзі, нещодавно з'явився сухий кашель. А так як я в своїй роботі маю багато щоденних контактів, вирішили зробити тест… Posted by Олександр Кохан on Laupäev, 11. aprill 2020

В Сарненском районе ранее была зафиксирована вспышка COVID-19, есть умершая. В частности, в селе Тынное коронавирус обнаружили у девяти человек, на выездах из населенного пункта были установлены посты патрульной полиции совместно с Госслужбой по чрезвычайным ситуациям. До выяснения обстоятельств было запрещено покидать село. Главный санитарный врач Ровенской области Роман Сафонов говорил, что большинство инфицированных в селе – люди, посещавшие собрания и богослужения.

По данным на утро 11 апреля в Украине общее количество инфицированных коронавирусом составило 2511, зафиксировано 73 летальных исхода.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным Университета Хопкинса на 11 апреля, количество инфицированных в мире превысило 1,7 млн, из них почти 390 тыс. вылечились, а 104,8 тыс. умерли.