«Охотники за вирусами» из проекта Virom обнаружили источники новых пандемий

11.04.2020, 21:17, Разное

Эксперты из проекта Virom, которых называют «охотниками за вирусами», рассказали о возникновении новых источников пандемий. Ученые предполагают, что большинство инфекций передается от животных к человеку, продолжая мутировать.

Специалисты считают, что птицы и животные являются переносчиками больше 1,5 миллионов разных вирусов, часть которых может передаться и человеку. Процесс мутирования остается неизвестным, но первые известия инфицирования человека от животного датированы 300-м веком нашей эры. Изучать загадку стали в 1940 году, а в XXI веке случились важные эпидемиологические перемены. Риск заражения вирусами от животных увеличивается, а эта отрасль заслуживает глубокого изучения.

Даннис Кэррол привел пример вируса, передающегося от зверей к человеку – это Нихап, вспышка которого случилась в 1999 году в Малайзии. Тогда самыми первыми заболели свиноводы, которые чтобы собрать корм животным часто ходили в джунгли. Смерть от заболевания составила 75%.

Одна из гипотез Virom гласит, что коронавирус ввезли в Китай вместе с панголинами. Эти животные продаются на черном рынке в Азии, а их мясо считают деликатесом. На официальном уровне теория не имеет подтверждения.