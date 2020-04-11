Ford и Arctic Trucks представили пикап F-150 AT44 для заснеженных дорог

11.04.2020, 21:17, Разное

Компания Ford и подразделение Arctic Trucks, занимающееся модификацией автомобилей, представили пикап F-150 AT44 для заснеженных дорог. Данный транспорт создан специально для зимних условий, а размер его шин достигает 44 дюйма.

В настоящий момент лишь компания Toyota может предложить покупателям внедорожник, чувствующий себя уверенно в суровых северных условиях. Тем не менее, вскоре ей составить конкуренцию могут и в Ford. Специально для этого американская компания объединила усилия с исландской фирмой Arctic Trucks, специализирующейся на разработке зимних обвесов и доработке ходовой части уже готовых транспортных средств. Недавно тандем представил новинку, существующую пока лишь в виде прототипа, но Эмиль Гримссон, представитель партнёра гиганта из США, уже лично опробовал пикап F-150 AT44 в сложных условиях, выделив его положительные черты, и определив, над чем ещё следует поработать.

По его словам, пересекая овраги и реки, машина испытывает трудности, поскольку для этого у неё недостаточно высокий дорожный просвет, а вот на холмах и в сугробах никаких проблем не возникает, и она имеет очень хорошую динамику при движении по глубокому снегу. Чтобы добиться этого, конструкторы переделали подвеску и снизили общую массу внедорожника, используя облегчённые алюминиевые листы при обшивке кузова. Также удалось снизить общий центр тяжести и расширить колёсную базу, придав шасси устойчивости. Не менее важным элементом стали 44-дюймовые шины от фирмы Nokian. Они дают возможность двигаться в непростых условиях за счёт своей конструкции и продуманного протектора.

Пока неизвестно, вносили ли изменения в силовую установку. Если двигатель остался не тронутым, а под капотом F-150 AT44 находится турбированный Ford EcoBoost V6, то он в стандартной комплектации генерирует 375 лошадиных сил при крутящем моменте 470 Нм. Также нет информации, когда модернизированная модель станет доступна для покупателей. При этом разработчики не стали скрывать её дизайн, опубликовав фотографию новинки.