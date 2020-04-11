 

Ученые сочли дистанцию в 1,5 метра ненадежной защитой от коронавируса

11.04.2020, 21:16, Новости дня

Исследователи из Левенского католического университета (Бельгия) и Технического университета Эйндховена (Нидерланды) установили, что дистанция в 1,5 метра слишком мала, чтобы защититься от коронавируса.

Ученые заявили, что если оказаться в воздушном кильватере бегуна, велосипедиста или быстро проходящего мимо человека, то можно оказаться в облаке микроскопических капель, передает «Российская газета» со ссылкой на доклад исследователей.

Эта «аэрозоль» выделяется при активном дыхании, а не только при кашле и чихании. На ее распространение влияет не только скорость впереди идущего, но и того, кто идет за ним. Также капли могут перенестись под воздействием ветра.

Отмечается, что меньше всего риск получить вирус при движении не сзади, а сбоку или по диагонали. Пешеходам, движущимся в одном направлении, нужно придерживаться дистанции в четыре-пять метров, для бегунов и при медленной езде на велосипеде расстояние нужно увеличить до 10 метров, при быстрой езде – до 20 метров.

При обгоне ученые предлагают делать пешеходам дугу, чтобы находиться на значительном расстоянии сбоку от того, кого нужно обогнать.

Ранее сообщалось, что китайские ученые указали на новые симптомы у пациентов с положительным результатом теста на коронавирус.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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