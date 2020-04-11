На удаленку перешли не все: кто продолжает ходить на работу

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11.04.2020, 21:15, Новости дня

Коронавирус уже изменил рынок труда: сколько народу ушло на "удаленку", которая еще вчера казалась забавой, а теперь часто доказывает эффективность. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила уже законодательно закрепить возможность совмещения стационарной и дистанционной работы, в том числе на госслужбе. Но все-таки есть и такие предприятия безостановочного цикла, где без участия человека – никак, но где сейчас тоже надо обновлять правила.

В заводской маршрутке ездят на работу пекари, тестоводы, маркетолог, укладчики хлебобулочных изделий . На проходной — дозатор с антисептиком. Всегда строгие меры безопасности усилились. Если раньше медсестра дежурила в кабинете, то теперь на КПП.

Переодевшись и помыв руки бесконечное число раз, попадаем нет, не в операционную — на завод, где круглосуточно пекут хлеб. В так называемых силосах хранится главное — мука. Прежде чем попасть в тесто, она тоже проходит тотальный контроль.

Выпечка — бесконтактная. Роботы замешивают тесто, дозируют сырье, следят за рецептурой. Процесс устроен таким образом, что за все время технологического цикла до хлеба никто не дотрагивается. Покупатель первым прикоснется к нему.

В упаковке — вся продукция. Ее и сметали паникеры на пике ажиотажного спроса — вместе с гречкой и тушенкой. Продажи хлеба тогда выросли на 30%.

"Предприятия, которые производят муку, загружены только на 34%. Мы можем запуститься на 100%, но мы столько не съедим", — пояснил Виктор Гончаров, первый заместитель губернатора Ростовской области.

Завод — градообразующее предприятие для поселка Аюта и одно из крупнейших на Дону — дает работу тысяче человек. Работа не останавливается даже на фоне ограничительных мер в связи с эпидемией. Пекарь — профессия стратегическая. Здесь пекут третью часть всех батонов, хлебов, баранок, пирожков и булочек, что производятся в Ростовской области.



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